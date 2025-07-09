В Украине снова говорят о лишении гражданства украинцев, которых заподозрят в пророссийских настроениях.

На прошлой неделе вопрос поднял волонтер и шоумен Сергей Притула. Он предложил последовать примеру Латвии и Эстонии и лишить части прав "осужденных за госизмену коллаборантов и сепаратистов, "пятую колонну", распространяющую антиукраинский нарратив, и даже коррупционеров".

"В этих случаях нужно реально рассматривать возможность лишения гражданства. Если ты предаешь свою страну, позоришь ее, крадешь у нее, то зачем тебе ее паспорт?", - написал Притула на своей странице в Facebook.

По его версии, "негражданам" оставят "базовые права", но только не право избирать и быть избранным.

"Мы не можем построить страну, в которой изменник имеет голос такого же веса, как и тот, кто за эту страну рискует жизнью. И это нужно менять", - настаивает Притула, однако, признавая, что "международное право предостерегает от подобных институтов".

Его пост вызвал жесткую дискуссию, однако, на уровне властей, данную инициативу пока не комментировали.

Но эксперты обращают внимание, что она появилась вскоре после принятия Радой закона о так называемом "множественном гражданстве".

Мы писали, что этот законодательный акт, одобренный Радой, сейчас ждет подписи президента.

Согласно закону, украинские граждане смогут официально получать паспорта ряда других стран из утвержденного правительством списка, и в то же время расширяет возможности для властей лишать украинцев гражданства. Наиболее заметное из них - это наличие гражданства российского, однако в случае признания виновным по ряду преступлений, отберут украинский паспорт даже у тех, кто другого не имеет. Хотя во втором случае это прямо запрещено статьей 25 Конституции.

То есть предложение Притулы развивает ту же тему и наводит на мысль, что оно может быть согласовано с Офисом президента, с которым у волонтера-шоумена довольно близкие отношения.

Так или иначе, может ли прибалтийский опыт быть применен в Украине и какие вообще планы у властей по лишению гражданства, разбиралась "Страна".

Равнение на Балтию

Притула предложил пересмотреть "часть общественного договора" об общем гражданстве Украины. "Есть солдат в окопе, который каждую секунду рискует жизнью, отвоевывая свободу для страны. И есть подонки, которые распространяют российские нарративы, сотрудничают с российскими спецслужбами, ждут "русский мир" в Украине. И у тех, и у других — украинское гражданство. Это не о свободе слова или выборе. Это — моральная аномалия" - написал Притула на своей странице в Facebook.

По его словам, "давно нужно начать широкую публичную дискуссию о введении института негражданина — статуса, при котором человек живет в стране, пользуется базовыми правами, но не имеет политического влияния: не голосует и не избирается". Равняться он предлагает на Латвию и Эстонию, которые с помощью института негражданства "защищались от колониального шлейфа".

"Гражданство — это не просто юридический статус, это акт доверия. Государство доверяет своим гражданам. И имеет право в исключительных случаях пересмотреть этот договор доверия. Осужденные за государственную измену коллаборанты и сепаратисты, "пятая колонна", распространяющая антиукраинский нарратив, и даже коррупционеры! В таких случаях нужно всерьез рассматривать возможность лишения гражданства", - пишет Притула.

При этом он признает, что международное право предостерегает от "подобных институтов", и, тем не менее, призывает изменить ситуацию с гражданством "чем скорее, тем лучше".

Сначала кратко об истории вопроса.

После возвращения независимости Латвия и Эстония законодательно разделили живущих на территории этих двух бывших прибалтийских республик СССР людей на граждан, которыми стали жители довоенных республик и их потомки, и неграждан, переехавших сюда или родившихся в советский период. В Литве гражданами были признаны в 1991 году сразу все жители независимой республики. А вот, например, в Латвии гражданство получили лишь 2/3 населения страны. Со временем стать "полноценными" гражданами стало возможно после т.н. натурализации, в которую входили, помимо прочего, достижение ценза оседлости уже во время независимости и сдача экзаменов по языку и основам законодательства. Потом дети неграждан получили право на гражданство по факту рождения на территории стран. Вместе с тем, разница в правах между гражданами и негражданами сохраняется довольно существенная. Латвийский комитет по правам человека насчитывает более 80 различий: например, неграждане могут вести некоторую политическую деятельность, но не имеют права голосовать на национальных выборах, быть чиновниками, заниматься юридической практикой, служить в правоохранительных органах и - внимание! - в армии. К последнему моменту мы еще вернемся. А пока продолжим о посте Притулы.

"Подталкивание к гражданской войне"

По наблюдениям "Страны", в околовластные кругах инициативу шоумена скорее проигнорировали.

Из заметных политиков публично поддержала Притулу разве что народный депутат Марьяна Безуглая (внефракционная), заявившая, что лишать паспортов - "очень правильно". Безуглаяеще в 2023 году спрашивала через Facebook об отношении к лишению гражданства уехавших за границу граждан Украины призывного возраста, чьи активы, кроме того, предлагала передавать "семьям погибших воинов".

В поддержку идеи Притулы высказался и народный депутат восьмого созыва Игорь Лапин - один из спикеров группы влияния экс-президента Петра Порошенко. Причем он подозревает, что Безуглая в этой ситуации якобы сыграла роль эдакого спойлера: "Если нужно похоронить какую-то здоровую тему, она всегда выйдет и ее поддержит. Тогда люди думают: "Так, подождите, если ее поддержала Безуглая, значит, наверное, плохо".

Но в целом, повторимся, среди политиков ажиотажа пост Притулы не вызвал. Однако эксперты все же допускают, что инициатива с негражданством может принадлежать не только волонтеру-шоумену.

Дело в том, что сама власть недавно провела через Верховную Раду закон о т.н. множественном гражданстве, в котором, однако, говорится и об условиях потери гражданства Украины, даже если других гражданств у него нет.

Как сообщала "Страна", закон предусматривает отъем гражданства, помимо прочего, в случае обвинительного приговора за преступления "против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка" (в том числе, коллаборационизм в том виде, как его понимает украинское законодательство), совершение террористического акта или содействие ему, создание террористической группы или организации, финансирование терроризма, "создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями, создание "преступного сообщества", "установление или распространение преступного влияния" и т.д.

По мнению правозащитников, в законе не прописаны четко критерии всех этих преступлений, что открывает дорогу для злоупотреблений. Поэтому президента, пока еще не подписавшего документ, призывают его ветировать. Причем положенные по законодательству 15 дней на подписание уже вышли.

В таких обстоятельствах подал голос Притула. И так как его инициатива, можно сказать, развивает идеи Банковой, появились подозрения, что его выступление не было случайным.

"Притулу можно назвать реестровым волонтером, близким к местной шляхте, так и некоторым нашим заграничным друзьям. Его голос в общей "партитуре" звучит не случайно. Поэтому я бы не стал отмахиваться от его поста, даже если на него никак не отреагировала власть. Возможно, это только пока, и если тем более, он получил поддержку каких-то западных структур, то это тогда инициатива со стороны "неравнодушной общественности". И она может "зайти" если не в предложенном виде, то как идея для потенциального закона", - комментирует политолог Андрей Золотарев "Стране".

При этом, он обращает внимание, что в законодательстве стран Балтии, на которое ссылается Притула, неграждане вместе с рядом прав не имеют и обязанностей. "Этот момент Притула деликатно обошел. Или он не читал то же латвийское законодательство? А ведь в случае массового перевода в неграждане сколько тысяч или того больше мужчин нельзя будет призвать на военную службу по мобилизации? Сомневаюсь, что власть готова к такому повороту. У нас проблема выйти из гражданства, многие люди, как я знаю, хотят выйти и не могут", - говорит Золотарев.

В украинском же обществе он ожидает в случае введения института негражданства появления новых линий раскола.

"Этот статус, списанный со стран Балтии, в специфических условиях Украины - это подталкивание к гражданской войне. Это будет очередное разделение на правильных и неправильных, с точки зрения Притулы и единомышленников. Может ли стать реальностью? Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью. Кто бы додумался, что у нас УПЦ начнут "кошмарить", при том что Церковь остается лояльной к государству, и тем не менее", - прогнозирует Золотарев.

В свою очередь юрист Ростислав Кравец напоминает, что, согласно Конституции, украинский гражданин не может быть лишен гражданства Украины, если он не имеет другого. "Принудительно нельзя перевести гражданина Украины в разряд негражданина, как и не может быть наказанием за уголовное преступление лишение гражданства. Предложение Притулы говорит только о его "осведомленности" относительно украинского законодательства, и может стать концом его карьеры как политика даже популистского толка", - комментирует юрист "Стране".

Также Кравец обращает внимание на то, что Конституции противоречит и закон о т. н. множественном гражданстве, который позволяет лишать гражданства Украины, в том числе, осужденных за госизмену, не имеющих другого гражданства. А Конституцию во время военного положения запрещено менять.

Источник близкий к Банковой говорит, что идея Притулы с перенятиям прибалтийского опыта с негражданами там не поддерживается, в отличие от идеи лишать гражданства "точечно" - по приговорам суда.

"Никто во время войны не пойдет на то, чтоб лишать массово лишать гражданства украинцев. Это автоматически будет означать, что их нельзя будет забирать в армию - многие этому только обрадуются. Да и после войны вряд ли эта идея будет живой, потому что лишь усилит раскол в обществе и отток населения. А задача обратная - привлекать украинцев обратно. Поэтому идея Притулы - это лишь его очередной пиар для своей аудитории, чтоб цементировать свой образ "радикального патриота". А вот то, что заложено в законе о множественном гражданстве - лишение гражданства за уголовные дела - это как раз идея Офиса президента. Но там речь идет не о массовом лишении гражданства, а точечно - по решению суда. Этот механизм власти хотят использовать для борьбы с оппонентами. Через лишение гражданства, например, любого человека можно исключить из политики", - говорит источник.