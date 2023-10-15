Утром 7 октября в Израиле началась война. "Страна" поговорила с жителями Израиля о том, как они переживают бомбардировки, какова обстановка в разных городах страны и каковы их прогнозы по окончанию войны.

Светлана Герасименко из Киева, живет в Раанане:

"В первый день у меня было впечатление, что я оказалась в Киеве в феврале прошлого года. Я была там, когда началось полномасштабное вторжение РФ. И из одной войны, получается, приехала в другую.

Я живу в городке Раанана, южнее Тель-Авива. У нас сейчас более-менее тихая обстановка, спокойно, практически все люди живут своей жизнью. Ничего особенно не изменилось, кроме того, что дети не ходят в школу.

У нас в городе только три раза были воздушные тревоги за это время. В первый день была тревога, она нас разбудила в 6:30, и потом вечером. Здесь все очень дисциплинированно ходят в убежище, или в мамад (безопасные, укрепленные комнаты), у кого есть дома.

Все коммунальные службы работают. Свет, вода, интернет, телевидение — все есть, никаких проблем. Надеюсь, и дальше не будет.

Городок маленький — около 70 тысяч населения. Но если раньше с 6 утра транспорт ходил, то сейчас чуть-чуть позже и реже. Если раньше некоторые маршруты ходили 4 раза в час, то теперь 1-2 раза в час и т.д.

Комендантского часа, когда нельзя находиться на улице, у нас нет. Знаю, его вводили в Сдероте, потому что, собственно, там и начались первые жертвы.

Я сейчас работаю в круглосуточном магазине расфасовщиком. Основной отдел, которым я занимаюсь — как раз продукты долгого хранения. То есть, спагетти, вермишель, соусы, консервы, тушенка, кукуруза консервированная, фасоль (люди брали коробками по 12 банок), майонез и так далее. Все это сметают с полок.

Первые пару дней все сидели по домам, а когда сидишь дома, что делаешь? Ешь и смотришь телевизор. Так что люди активно закупались едой. Чипсы, кстати, вынесли все тоже. Молочки не было, яиц. Сутки мы были вообще без единого яйца в магазине.

В день, когда все началось, это просто был Киев конца февраля-начала марта 2022 года. Пустые полки. Я вывозила около 80 кг риса за смену. И когда уходила домой в пять часов вечера, заглянула домой переодеться и вышла в зал, полки уже были наполовину пустые.

Не стоит забывать, что в среднем в Израиле в семье не меньше трёх детей. Здесь очень большая редкость, когда ребенок один или двое. Большие семьи — норма. Когда начались вот эти военные действия, приходили папы с тремя детьми и закупались. Было очень приятно, когда в субботу люди говорили «спасибо, что вы работаете».

Первые пару дней была паника, люди ломились в магазины. А чтобы вы понимали, у нас городок достаточно религиозный, здесь в шабат, в пятницу вечером открыты только два магазина — наш и на другом конце города.

У нас в городе в субботу и в воскресенье не работали пекарни, то есть хлеба не было никакого. Нам привезли выпечку из частной пекарни, хлеб, всякие пироги с шоколадом, с орехами. Если обычно такое остается на следующий день, то в субботу и воскресенье весь этот прилавок опустел. Мы продали все макаронные изделия, которые были на складе. Разобрали все: маринованные огурцы, кукурузу. В Израиле очень популярен птитим (макаронные изделия наподобие кускуса) — его нигде нет уже третьи сутки, разобрали.

В общем, наш магазин просто выносили. Это был Киев №2. Помню, мы тогда были на Русановке, я пришла в «Сильпо» — пустые полки.

Но есть и отличия. Если у нас будут скупать тушенку, то в Израиле скупают тунца. Сегодня пришла — а стенд с консервированным тунцом всех возможных видов совершенно пустой. Там помещается ящиков 12. Разобрали даже бренды, которые стоят сумасшедших денег.

Еще отличие — из Израиля никто не бежит. Наоборот, сюда прилетают защищать. Нет такого явления, как массовая эвакуация. Кто-то, может, и пытается улететь. Знаю, что очень многие рейсы отменены или отложены, но есть компании, которые летают.

К сожалению, убежать из Израиля невозможно. Израиль больше похож на остров. По суше вы никуда не доберетесь. Разве что, может быть, вас как беженцев примет Иордания и Египет. А может и нет. Так что или по воздуху, или морем, по-другому отсюда выбраться никак нельзя. Но не вижу, чтобы кто-то прям бежал, собирал чемоданы и прощай.

Люди просто достают свое оружие — в Иерусалиме, наверное, у каждого второго, если не чаще, есть пистолет, потому что там очень часто случаются теракты. И бывает, что террористов застреливают гражданские. У местного терроризма только одна цель — убить как можно больше евреев. Всё. Другой цели нет. Поэтому все в Израиле очень сплотились.

Сейчас меньше паники, но ситуация хуже, чем была, потому что открылся второй фронт. В Израиле, размером с Киевскую область, где население около 8 миллионов человек, уже больше тысячи убитыми, причем гибнут молодые люди. Знакомые моего возраста пишут, что друзья получают на детей похоронки.

Вы, наверно, видели сообщения о случившемся в кибуце Кфар-Азу (по данным ЦАХАЛ, здесь было жестоко убито более сотни людей, включая детей и младенцев - Ред.). Это какой-то новый виток Холокоста.

Обычно всё это заканчивается быстро. Две недели, максимум, три, а обычно — 5-6 дней. Но сейчас все готовятся к тому, что война затянется на какое-то время. И опасаются, что вступит Иран".

Борис Макиевский, живет в Тель-Авиве (эксперт по Ближнему Востоку):

"В Тель-Авиве паники нет — люди в основном сидят по домам. Но в воздухе чувствуется атмосфера войны. В центре Тель-Авива тихо, вчера один раз была сирена. Более активные действия идут на Юге.

Многие магазины не работают, торговые центры, рестораны, всякие увеселительные места. Люди сидят дома, потому что есть предупреждение Центра тыла, что могут быть террористические вылазки в города. Люди, конечно, остерегаются этого. Но нельзя сказать, что город вымер. Какие-то кафе работают, кто-то сидит в этих кафе, ездят машины. Город уже более оживленный, чем в первые дни. Жизнь не замерла. Да, в воздухе минорное настроение. Но это сплотило людей.

В супермаркетах сети "Шуферсаль" еще вчера действовал лимит на продажу определенных товаров: в одни руки — две буханки хлеба и два пакета молока. Сегодня этих ограничений уже нет. Среди дефицитных товаров — разве что туалетная бумага. В целом продуктовый ажиотаж первых дней войны сошел на нет. Недостатка в еде нет, полки заполнены, включая крупы, мясо, молоко, яйца.

Израиль был застигнут врасплох. Именно в выходной день, в субботу утром, плюс еще праздник получения Торы, Симхат Тора. Такая дата была выбрана умышленно, чтобы подорвать государственность страны.

Такого прецедента не было в Израиле с 1973 года (войны Судного дня). При этом известно, что боевики ХАМАС стреляют из российской 9К34 "Стрела-3" в сторону Израиля.

Ключевой дискурс в Израиле сейчас разворачивается вокруг вопроса — как разведка и служба безопасности могли упустить это? Боевики просто ворвались и начали расстреливать мирных жителей, машины израильтян, которые ехали по дороге, либо возвращались с отпуска на юге страны, или были на молодежном фестивале.

Я согласен с мнением, что спецслужбы Израиля не доработали. Это халатность, я не говорю «преступная», но это халатность. Мы задаемся вопросом, почему такое случилось? Как такое могло случиться? Для всех это стало полной неожиданностью. Для простых израильсян тоже. О вторжении предостерегали, была напряженность, но скорее всего, это было упущение с нашей стороны.

С такими жертвами Израиль сталкивается впервые. Когда боевики проникают на территорию и расстреливают жителей, я уже не говорю о захвате заложников, а также о проникновении в жилые дома, а также о боевиках в приграничном городе Сдерот на юге Израиля, — то это настоящая война. ХАМАС объявил войну Израилю, и Израиль принял эту войну. Он ответит самым жёстким образом, и обязательно победит.

Это будет затяжная война. Она не закончится, я думаю, в ближайшую неделю, а затяжная война может длиться и месяц, и два. Не годы.

Мне кажется, российские власти всячески пытаются все это вывернуть на начало Третьей Мировой войны. Чтобы, с одной стороны, перетянуть силы на Ближний Восток, а с другой стороны, взять под контроль Ближний Восток, потому что они всегда его хотели. Израилю придется принять меры".

Наталья Подлесная, жительница Ашкелона:

"То, что в субботу в 6:30 утра прозвучали сирены — это не было для меня что-то необычное. Мы все к этому здесь привыкли. Но это было очень сильно, массировано, как никогда раньше. Очень много сразу прямых попаданий — это было необычно. Но что самое страшное — никто не знал, что в этот момент террористы уже прорвали границу и зашли на территорию Израиля. И убивают людей. Все в шоке именно из-за этой ситуации — как они проникли, как такое произошло вообще. Получается, на юге они зверствовали 5-6 часов, и по какой-то неизвестной причине ни армия, ни полиция в эти места не приехала. Поэтому террористам и удалось убить такое огромное количество людей.

Я в Израиле уже 8 лет, и поначалу меня пугали тревоги. Но местные относились к этому спокойно, большинство даже не заходили в убежище, просто гуляли. Потом, когда стало известно, что куда-то попало и кто-то умер, начали заходить в укрытие.

Нас обстреливают раз в год стабильно, но обычно это неделя, максимум 10 дней, иногда вообще пару дней. Никто на это особо не реагировал. Несколько выстрелов в какие-то города, не более.

Сейчас да, конечно, уже все забегают в укрытие. И стараются ждать там максимально долго. Потому что бывает, еще осколки летят. Раньше не все этого придерживались, сейчас уже большинство.

Обстановка очень напряжённая и ужасная. Очень много ракет было выпущено, особенно по югу Израиля, включая город, где я живу — Ашкелон.

Много прямых попаданий в жилые помещения. Трижды ракеты падали в нескольких метрах от моего дома, у нас выбиты все окна, дырка в стене, но если честно, то это ещё совсем мелочи, по сравнению с тем что переживают сейчас другие израильтяне: раненные, родственники убитых и похищенных, ну и сами зверски убитые и измученные люди.

Несколько часов назад в нашем городе, кроме ракет, были слышны выстрелы автоматов, в наш город проникли террористы. Если верить новостям, то их уже ликвидировали, но кто знает, сколько их ещё есть.

Террористы проникли на территорию Израиля в субботу, расстреливали и издевались над людьми в ближайших поселениях.

С севера страны есть обстрелы с Ливана, а ещё с Сирии начались. В общем, прогнозы неутешительные. В новостях говорят, что это может продлиться не один месяц. Конечно, все стараются помогать друг другу в такое время, но все равно многие очень напуганы.

С едой, водой, светом все в порядке. Иногда, когда куда-то рядом попадает, бывает, что свет выключают, но его быстро восстанавливают. Но есть вероятность, что Израиль целенаправленно отключит воду, свет на 72 часа, это еще не точно, но они нас к этому подготавливают. Говорят запастись водой и продуктами на три дня. И власти отдельно предупредят, когда это сделают.

Мы сами не понимаем, есть ли возможность куда-то эвакуироваться. В интернете куча информации, но потом люди пишут, что нет, это неправда. Наверное, есть возможность поехать в другие города, там в отели примут или даже в какие-то семьи. Но если действительно подключится Хезболла с севера, тогда это будет неактуально, потому что уже на всей территории Израиля будут активные боевые действия, а не только на Юге, как в начале и сейчас. Хотя и в центре стреляют, и на севере, но не так, как здесь. Непонятно, будет ли хоть где-то спокойно на территории Израиля. А есть ли возможность уехать за границу, я даже не знаю".

Федор, житель Тель-Авива:

"Комендантского часа у нас нет, но вечером на улицах почти нет машин и людей. Некогда шумный город, в котором в четверг вечером негде было протолкнуться, пуст. На одной из центральных улиц Тель-Авива — Алленби, — раньше в четверг было очень много людей, кафе и рестораны — все было открыто. Сейчас абсолютно пустые улицы. Движение очень-очень слабенькое, почти нет машин. Паники как таковой в Тель-Авиве нет. Тель-Авив продолжает жить своей жизнью, чтобы не случилось, но обстановка немного напряженная.

Думаю, что после этой войны не останется ни одного человека, который был бы как прежде, потому что фотографии и видео, которые мы получаем с мест, просто разрывают сердце и душу. Я бы сравнил это с Бучей, я там не был, к счастью или к сожалению, я думаю, это примерно так, это просто была резня. Когда огромное количество террористов вторглись в мирный, спящий город вместе с ракетными обстрелами и вырезали население. Поджигали покрышки, кидали их в дома, чтобы угарным газом выманить людей из бомбоубежищ. Как только они выходили, им просто стреляли в голову, в лучшем случае, в худшем — разбивали голову об забор. Это была жесть, это было зверство. У меня есть семья, которая находится в городе Офаким — это один из городов, куда вторглись террористы, пожилые люди, к счастью, с ними все нормально".