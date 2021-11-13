В четверг в Харькове случилось очередное страшное ДТП: внедорожник Toyota Land Cruiser на пешеходном переходе сбил двух 13-летних детей, которые переходили дорогу на зеленый свет. Об этом сообщала "Страна".

Тяжелый внедорожник сбил одного и зацепил передним бампером второго ребенка, который чудом не попал под колеса. Водитель даже не пытался тормозить перед пешеходным переходом, по которому в тот момент переходила группа людей.

Дети остались живы, но были госпитализированы с многочисленными травмами. А у водителя внедорожника установили наличие наркотического опьянения.

После ДТП начала поступать противоречивая информация насчет личности виновника. В соцсетях называли имя 42-летнего Ивана Раины – сына крупного регионального чиновника Юрия Раины.

Затем полиция сообщила, что за рулем внедорожника якобы был совершенно другой человек – 34-летний Дмитрий Лысенко.

Виновник ДТП. Источник: Телеграм

Однако собранная "Страной" информация позволяет поставить под сомнение версию полиции.

Как установила "Страна", именно этот внедорожник полиция останавливала множество раз за последние два года. И каждый раз за рулем оказывался Иван Раина, а не Дмитрий Лысенко. Как правило, водитель был в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Суды много раз штрафовали Ивана Раину и лишали водительских прав, но все безрезультатно: мажор-наркоман продолжал колесить по городу.

Почему вдруг за рулем внедорожника оказался посторонний водитель, (причем, судя по всему, наркоман), в полиции не поясняют. Вполне вероятно, что это лишь "фунт", которого попросили взять на себя вину за резонансное ДТП. Да и реальный Иван Равна внешне напоминает виновника ДТП, которого запечатлели на видео.

На поруки трудовому коллективу

В реестре судебных решений "Страна" обнаружила девять судебных производств, по которым Иван Раина за последние два года привлекался к административной ответственности. Все они за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также за ДТП.

Иван Раина. Фото: Instagram

Впервые мажор попался, когда ехал 5 августа 2019 года на авто Toyota LC по Московскому проспекту в Харькове. Он имел признаки наркотического опьянения – вялая реакция зрачка глаза на свет, покраснение глаз, неадекватное поведение. От прохождения осмотра отказался:

Источник: портал "Судебная власть", court.gov.ua/fair

Источник: reyestr.court.gov.ua

За это 12 сентября 2019 года суд оштрафовал сына чиновника на 10 200 грн и лишил водительских прав сроком на один год.

Всего через месяц после штрафа и лишения прав, снова находясь "под кайфом", сын чиновника совершил ДТП. Как сказано в постановлении суда, 12 октября 2019 года, управляя автомобилем Toyota Land Cruiser 200 по ул. Сумской в Харькове, во время движения он совершил столкновение с автомобилем Audi A4, который, в свою очередь столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson. За совершение ДТП виновник отделался штрафом 340 грн.

По этому же ДТП было открыто административное производство в связи с тем, что виновник управлял авто с признаками алкогольного опьянения. От прохождения осмотра виновник отказался.

Источник: портал "Судебная власть", court.gov.ua/fair

За вождение в пьяном виде мажору удалось избежать наказания, поскольку агрофирма "Колонтаев", где он работал заместителем директора, обратилась в суд с ходатайством передать его на поруки трудовому коллективу. В результате 18 декабря 2019 года суд освободил виновника от ответственности и закрыл производство по делу.

Источник: reyestr.court.gov.ua

Но поруки трудового коллектива ни к чему не привели. Всего через три месяца, 20 марта 2020 года, на мажора составили новый админпротокол. Он снова управлял Toyota Land Cruiser 200, имея признаки наркотического опьянения.

Причем остановили нарушителя возле дома 45 по проспекту Науки. Это всего за квартал от перекрестка, где тот же Land Cruiser сбил на пешеходном переходе двух детей.

Источник: портал "Судебная власть", court.gov.ua/fair

Источник: reyestr.court.gov.ua

За это 18 июня 2020 года суд оштрафовал виновника на 20 400 грн, а также лишил его права вождения транспортными средствами сроком на три года.

Всего через три недели, 7 июля нашего "героя" опять поймали на управлении все той же машиной Land Cruiser в состоянии наркотического опьянения. Этот факт был доказан при осмотре в областном наркодиспансере. Суд опять оштрафовал виновника на 20 400 грн. и снова лишил водительских прав на три года.

Поймали мажора после того, как он совершил очередное ДТП – управляя Toyota Land Cruiser, при движении назад столкнулся с Mitsubishi Lanсer. За это ДТП виновник получил штраф 340 грн.

Источник: портал "Судебная власть", court.gov.ua/fair

Источник: reyestr.court.gov.ua

Еще через три недели, 30 июля 2020 года, мажор снова управлял автомобилем Toyota LC "под кайфом", что было подтверждено в наркодиспансере. За это суд оштрафовал его 12 октября на 40 800 грн и лишил права вождения на 10 лет.

Источник: портал "Судебная власть", court.gov.ua/fair

Лишение водительских прав снова не дало никакого эффекта. Сразу после Нового года, 2 января, наш "герой" снова попался на вождении авто Toyota Land Cruiser с признаками наркотического опьянения. Это подтвердил врач-нарколог. 3 марта 2021 года суд снова оштрафовал водителя-наркомана на 40 800 грн и снова лишил его права вождения на 10 лет.

Источник: портал "Судебная власть", court.gov.ua/fair

Источник: reyestr.court.gov.ua

И, наконец 8 ноября, за 3 дня до наезда на детей на переходе, в суд поступил еще один протокол о вождении в состоянии алкогольного/ наркотического опьянения. Судебное рассмотрение назначено на 1 декабря.

Источник: портал "Судебная власть", court.gov.ua/fair

Как видим за два года полиция семь раз ловила харьковского мажора в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Пять раз его лишали водительских прав.

Иван Раина. Источник: soundcloud.com

Но все это не произвело никакого впечатления на сына крупного чиновника. Он продолжал кататься по городу "под кайфом". Правоохранительные органы оказались бессильны совладать с мажором-наркоманом.

В этом свете выглядит совершенно неубедительно версия полиции, что за рулем внедорожника, наехавшего 11 ноября на двух детей на пешеходном переходе, находился не Иван Раина, а Денис Лысенко. Непонятно, почему вдруг, после двух лет безнаказанной езды "под кайфом", мажор не стал сам вести машину и отдал руль постороннему человеку.

Очевидно, что безработного наркомана Лысенко могли попросить исполнить роль "козла отпущения", чтобы прикрыть от ответственности наркомана-мажора.

Отец – спиртовик и налоговик

Злосчастный внедорожник Toyota Land Cruiser, который сбил двух детей, и на котором ездил по городу мажор-наркоман, согласно открытым источникам, принадлежит юридическому лицу, зарегистрированному в селе Колонтаев Харьковской области:

В Харькове внедорожник сбил пешеходов на переходе. Фото: Telegram

Как выяснила "Страна", в селе Колонтаев Богодуховского (ранее – Краснокутского) района Харьковской области зарегистрировано ООО "Агрофирма Колонтаев". Именно эта агрофирма брала Ивана Раину на поруки трудового коллектива в 2019 году, когда он только начал попадаться за вождение в состоянии опьянения.

Владелец данной агрофирмы, согласно данным реестра юридических лиц, – Ольга Раина, супруга чиновника Юрия Раины.

66-летний Юрий Раина известен в Харькове как один из крупнейших представителей спиртово-алкогольной отрасли. С 1997 по 2004 годы он возглавлял Дублянский спиртзавод, а с 2009 по 2014 – государственный "Харьковский завод шампанских вин". В промежутке он работал на руководящих должностях в областной налоговой, где занимался, в основном, подакцизными товарами.

Во время президентства Петра Порошенко с 2015 по 2020 годы Юрий Раина управлял госадминистрацией Харьковского района, к которому относятся пригороды Харькова. При президенте Зеленском чиновник год поуправлял родным Краснокутским районом. А затем в марте 2021 года его снова назначили руководить Харьковским районом.

Источник: khrda.gov.ua

Во время руководства районами чиновник-"спиртовик" отличился тем, что показывал почти пустые декларации. В них не было никакого собственного имущества, денег на счетах в банках, и почти никаких других доходов, кроме зарплаты и пенсии.

К примеру, в последней декларации за 2020 год Юрий Раина отразил записанную на жену квартиру, больше никакого имущества у него не оказалось. Из доходов были показаны только зарплата в сумме 174 тыс грн и 28 тыс грн пенсии. А на открытых двух счетах в банках не оказалось ни копейки денег.

Как видим, система наказаний в виде штрафов и лишения водительских прав в отношении сына крупного чиновника не дала никаких результатов. Полиция его останавливала, суды штрафовали, но он продолжал спокойно ездить по городу. По факту правоохранительная система не работает.

Данный вывод подтверждает и то, что в пятницу, 12 ноября, суд Харькова установил относительно небольшой залог для Дмитрия Лысенко, который, по официальной версии, был водителем внедорожника, сбившего детей на переходе.

Согласно решению Киевского райсуда Харькова, Лысенко имеет право выйти на свободу под залог всего 340 тысяч гривен (около 13 тыс долларов). Учитывая обстоятельства, вполне возможно, что этот залог будет внесён и Лысенко выйдет на свободу.

Версию о подставном виновнике ДТП подпитывает тот факт, что прокуроры прочили залог 10 миллионов гривен, то есть судья уменьшила почти в 30 раз.

Кроме того, судебное заседание состоялось раньше, чем было объявлено в расписании, что не дало возможности наблюдать за его ходом. А появившиеся в сети фото Дмитрия Лысенко, которому избирают меру пресечения, не дает возможность разглядеть его лицо, которое он намеренно прятал.

Напомним, что ранее, 26 октября, на проспекте Гагарина в Харькове произошло еще одно нашумевшее ДТП с участием водителя-мажора. Внедорожник Infiniti проехал на огромной скорости на красный свет и столкнулся с другой машиной, водитель которой в результате ДТП погиб. За рулем Infiniti был 16-летний Николай Харьковский, который ранее неоднократно выкладывал в соцсетях видео, как он с нарушением ПДД гонял по городу.

Также мы сообщали, что в Харькове на месте ДТП со сбитыми подростками женщина за рулем Mazda наехала на полицейского.