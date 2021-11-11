Появилось видео, как водитель джипа, который сбил сегодня детей на переходе, ищет закладку наркотиков.

Видео опубликовал телеграмм-канал Харьков Life.

"Страна" сообщала, что человек, который находясь за рулем внедорожника, сбил двоих детей на пешеходном переходе в Харькове, задержан полицией и сейчас проходит тест на наркотики. Об этом информировал глава МВД Денис Монастырский.

По данным министра, ранее задержанный привлекался за наркотики, но дело "почему-то было закрыто".

"Полицейские подозревают, что нарушитель находился под действием психотропных или наркотических веществ. Он ранее привлекался к ответственности по ст. 309 Уголовного кодекса - незаконное производство или хранение наркотических средств, но почему-то год назад дело было закрыто и не дошло до суда", - сообщил министр.

Также мы писали, что резонансное ДТП произошло в Харькове на пешеходном переходе на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской. Водитель внедорожника даже не пытался тормозить перед пешеходным переходом, на котором в тот момент находилась группа людей. В результате под колесами джипа оказались двое подростков.

Кроме того, известно, что мужчина за рулем Land Cruiser перед совершением резонансного ДТП нарушал правила дорожного движения и привлекал внимание других автомобилистов неадекватным поведением. Тем временем в соцсетях сообщают, что он является сыном чиновника.