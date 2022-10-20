В Украине заработал государственный интернет-магазин по продаже дров для населения "ДроваЄ".

Лесхозы уже принимают онлайн-заказы от украинцев. В правительстве уверяют, что теперь в несколько кликов каждый может купить себе или своим родным дрова на зиму, да еще и с доставкой на дом.

"Правительство делает все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом. Премьер-министр Украины поставил четкие задачи по устойчивому прохождению осенне-зимнего периода в 2022-2023 годах. С этой целью лесхозы производят заготовку топливных дров для населения. Чтобы упростить и сделать удобной для украинцев покупку дров, мы создали государственный интернет-магазин "ДроваЄ", - рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

"Страна" решила проверить, как работает государственный сервис по заказу дров на примере жительницы села Пядиковцы (в Черновицкой области) Ирины, которая как раз ищет дрова для печи, чтобы отапливать свой дом зимой.

Мы попробовали сделать для нее заказ на "ДроваЄ". Но столкнулись со сложностями, которые делают покупку дров через правительственный сервис сложной (если не бессмысленной).

Во-первых, как выяснилось в процессе эксперимента "Страны", ассортимент дров и выбор поставщиков на сайте довольно скудный. А во-вторых, если нужные дрова и есть в наличии, то далеко не все поставщики предлагают доставку. Что по факту противоречит заявленной правительством цели создания онлайн-магазина.

Но обо всем по порядку.

Как сделать заказ на сайте "ДроваЄ"

Начнем с инструкции - как заказать дрова через правительственный интернет-магазин "ДроваЄ".

Шаг 1. Авторизация

Чтобы купить дрова, в первую очередь нужно зайти на сайт "ДроваЄ" и авторизироваться через электронную цифровую подпись или BankID.

После авторизации сайт "ДроваЄ" автоматически перебросит вас в личный кабинет.

При этом важно отметить, что на заказ дров действует лимит: один человек может купить максимум 15 кубометров дров на весь отопительный сезон.

В личном кабинете сразу же появляется напоминание об этом лимите ("Использовано 0 м3 из 15 м3").

Теперь можно приступать к покупке.

Шаг 2. Оформление заказа

Дальше нужно нажать на кнопку "купить дрова" и указать адрес доставки. Система автоматически подтянет ближайшие лесхозы и покажет продукцию, которую у них можно заказать.

Также на сайте можно поставить фильтр: показать поставщиков только с доставкой.

Каждый поставщик предлагает тот ассортимент, который в данный момент есть у него в наличии.

Так, среди предложенных нам вариантов есть как колотые, так и неколотые дрова разных типов древесины: сосна, ель, дуб, граб, береза. Среди неколотых дров можно выбрать из твердолистных, хвойных и мягколистных.

На первый взгляд, выбор большой. Казалось бы: все, что остается сделать дальше - определить вид и выбрать объем древесины, и сделать заказ. Однако это не так просто.

Оказывается, что не все виды дров можно купить с доставкой. А на некоторые виды древесины доставка возможна при заказе только определенного объема дров - например, от 6 или 10 кубометров.

Можно заказать и меньше дров, но тогда забрать их можно только при самовывозе. Причем точный адрес самовывоза не указан: мол, вам сообщат уже после подтверждения заказа по телефону.

Например, в Черновицкой области есть только один поставщик, предлагающий дрова из дуба (который лучше всего подходит для печи) - но без доставки, только с самовывозом. С доставкой можно заказать дрова из ели европейской, но она для растапливания печи в доме не подходит, так как дает мало жара, объясняет "Стране" Ирина, которая с нашей помощью ищет себе дрова на зиму.

По ее словам, для отапливания дома лучше всего подходит дуб, а вот дрова из хвойных деревьев лучше не покупать.

"Ялина и сосна не подходят для печи. От них груба (печь - Ред.) забивается, много смолы от них. Топишь-топишь, а тепла нет, они не дают жар. Дуб - лучше всего подходит, еще бук и акация - хорошие дрова. Их не так много нужно, чтобы груба нагрелась", - объясняет Ирина.

Однако у поставщиков, которых по ее адресу предлагает сервис "ДроваЄ", вообще нет ни одного предложения дров из дуба с доставкой.

Получается, что ассортимент древесины на "ДроваЄ" не соответствует запросам населения и обещаниям правительства. Сервис анонсирован как помощь украинцам в отапливании домов зимой, но дрова, которые по большей части здесь предлагаются, не подходят для домашних печей (а именно таким образом преимущественно отапливают свои дома жители сельской местности).

К тому же, вопрос с доставкой на сайте "ДроваЄ" явно не доработан. В правительственном онлайн-магазине можно оплатить только сами дрова, а доставка просчитывается отдельно уже после оплаты дров. То есть, в какую сумму обойдется доставка дров, неизвестно. И кто, как и когда доставит дрова, в момент оформления заказа также непонятно.

Шаг 3. Оплата

Если же вам повезло найти подходящие дрова, да еще и с доставкой, остается только оставить свои контактные данные на сайте (номер телефона и адрес электронной почты).

"Страна" в рамках эксперимента оставила заявку на 8 кубометров дров из дуба - единственный поставщик этого вида древесины, согласно сайту, находится в 15 км от села Ирины. Такой объем дров обойдется почти в 8 тысяч гривен. Это цена без доставки - поставщик продает дрова только с самовывозом. Но, возможно, этот вопрос удастся решить при общении с поставщиком.

Вот и все. После оформления заказа остается ждать звонка от поставщика для решения вопросов с логистикой.

Однако ни сегодня, ни на следующий день поставщик так и не позвонил.

К счастью, в личном кабинете указан контактный номер поставщика - решаем не дожидаться звонка от него и звоним сами.

Доставка - дороже, чем сами дрова

Поставщик подтверждает, что получил нашу заявку на "ДроваЄ", но доставку сам обеспечить не может. Как вариант - предлагает своих знакомых с машиной (которым можно заплатить наличкой) но сразу предупреждает, что доставка обойдется дороже, чем сами дрова: ориентировочно в 10 тысяч гривен.

"И то - не факт, что ребята возьмутся, мне нужно еще с ними поговорить и уточнить, захотят ли они вообще к вам ехать. Сами понимаете - погода плохая, топливо дорогое…", - говорит поставщик, очевидно, не слишком торопясь выполнять наш заказ. И сразу становится ясно, что купить дрова в правительственном онлайн-магазине - не так-то легко и просто.

Позже выясняется, что цена - это еще не самая большая проблема.

Оказывается, сайт "ДроваЄ" некорректно указал расстояние от села, в котором живет Ирина, до поставщика дров. На самом деле между ними - не 15 км, а больше 50-ти. Соответственно, и доставка обойдется не в 10 тысяч гривен, в разы дороже. Сколько именно - поставщик сходу не может сказать. И в очередной раз напоминает, что ему еще нужно "уточнить у водителей, захотят ли они вообще доставить нам дрова".

Кроме того, поставщик признается, что в расчетном счете, на который мы должны оплачивать заказ на "ДроваЄ", допущена ошибка. А чтобы ее исправить, поставщику нужно еще 1-2 недели. То есть, пока ошибку в реквизитах не исправят, довести покупку до конца на "ДроваЄ" мы даже при большом желании не сможем.

Тогда, в надежде сэкономить и упростить задачу, мы предлагаем поставщику сделать заказ у него напрямую, а не через правительственный сайт. Цена у поставщика - на 14 грн дешевле, чем на "ДроваЄ" (960 и 974 грн за 1 кубометр дров соответственно). Но мужчина предупреждает, что если мы закажем дрова у него напрямую, то при оплате через банк все равно нужно будет оплатить комиссию - так что сэкономить все равно особо не получится, особенно учитывая баснословную стоимость доставки.

"Сарафанное радио" - дешевле и надежнее

Наш разговор с поставщиком заканчивается на неопределенной ноте. Он обещает просчитать, во сколько теоретически обойдется доставка дров до села Ирины (за которую еще не факт, что возьмутся), и позже выслать смету - но без четких сроков и какой-либо конкретики.

Так в процессе эксперимента "Страны" выясняется, что в сервисе "ДроваЄ" - дров нет. Точнее - там очень сложно найти именно тот вид древесины, который лучше всего подходит для печи. А еще сложнее - найти поставщика, который может не только продать дрова, но и доставить их до дома. Это не говоря о том, что сайт "врет" о том, как далеко от вашего адреса находится поставщик дров (по этому поводу "Страна" обратилась к разработчикам сайта и ожидает от них ответа).

В итоге, столкнувшись с такими трудностями при попытке купить дрова на сайте "ДроваЄ", Ирина из Черновицкой области приняла решение отказаться от этой идеи. Она закажет машину дров на зиму не через госсервис, а у "знакомых знакомых" из соседнего села. "Это и проще, и дешевле, и быстрее", - объясняет она "Стране".