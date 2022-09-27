Львовская мэрия с помощью кота Левчика дала советы львовянам относительно грядущей зимы.

Соответствующие рекомендации появились на Ютуб-канале мэра Львова Андрея Садового.

Кот-Левчик в видеоролике мэрии обозначен как "кошачий мэр".

Он знакомит львовян с трудностями грядущей зимы и дает ряд советов:

Запастись дровами. Купить электрообогреватели. Заклеить окна. Сделать запас еды и воды. Приобрести повербанк и фонарики. Экономить уже сейчас свет, воду и газ. Подготовить теплую одежду.

Напомним, еще в августе Садовой записал 5-минутное видео, в котором призвал жителей Львова готовиться к тяжелой зиме и рассказал, чего ждать городу при наступлении холодов. Он посоветовал горожанам "готовиться к ситуации, которую сложно себе представить" и добавил, что "дрова никто не отменял".

Кроме того, ранее украинцам объяснили, как во время войны подготовиться к зиме без тепла, света и связи. Среди прочего рекомендуют приобрести бензиновый или дизельный генератор и подумать о дополнительных источниках тепла - печки, газовой грелки или обогревателя, а в случае исчезновения связи попробовать воспользоваться внутренним роумингом.

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