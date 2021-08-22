Медики озвучили свежие данные о третьей волне эпидемии в Украине. На утро 22 августа число зараженных COVID-19 в стране выросло еще на 1 003 человека.

Напомним, что вчера, 21 августа в стране было выявлено 1 732 новых случая инфицирования. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки резко упало на 729 человек.

Умерли за прошедшие сутки 25 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 457).

Актуальную ковид-статистику приводит пресс-служба Министерства здравохранения Украины в Facebook.

Выздоровели за отчетный период 236 человек (с начала эпидемии 2 200 999 - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 45 детей и 17 медработников.

Список регионов-"лидеров" на сегодня таков: Днепропетровская область (131 новый зараженный), Харьковская область (77), Одесская область (76) и Житомирская область (52).

В Киеве коронавирус выявили у 153 человек.

А мировыми "лидерами" по числу заражений и на сегодня остаются США, Индия и Бразилия.

Ранее мы рассказывали, что пока в Индии регуляторные органы одобрили применение первой в мире ДНК-вакцины против коронавируса, во Франции шестую неделю подряд продолжаются протесты против санитарных паспортов.