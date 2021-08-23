По последним данным, на утро 23 августа число зараженных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 610 человек.

Напомним, что вчера, 22 августа в стране было выявлено 1 003 новых случая инфицирования. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки вновь упало на 393 человека.

Умерли за минувшие сутки 17 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 474).

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравохранения Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за отчетный период 434 человека (с начала эпидемии 2 201 433 - Ред.).

За сутки коронавирус обнаружили у 33 детей и трех медработников.

Список регионов-"лидеров" на сегодня таков: Черновицкая область (52 новых зараженных), Одесская область (51), Днепропетровская область (44) и Запорожская область (39).

В Киеве коронавирус выявили у 164 человек.

А на планете пальму первенства по числу заражений прочно удерживают три страны - США, Индия и Бразилия.

Ранее мы рассказывали, что эксперты Всемирной организации здравохранения признали, что вакцинация против коронавируса реально снижает риск летального исхода после заражения штаммом "Дельта".