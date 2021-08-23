Временное затишье. Новых зараженных в Украине за сутки стало больше на 610 человек, летальных исходов - 17
По последним данным, на утро 23 августа число зараженных COVID-19 в Украине увеличилось еще на 610 человек.
Напомним, что вчера, 22 августа в стране было выявлено 1 003 новых случая инфицирования. Таким образом, по сравнению с минувшими сутками, число выявленных зараженных за сутки вновь упало на 393 человека.
Умерли за минувшие сутки 17 человек (с начала эпидемии в стране число жертв болезни достигло планки в 53 474).
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравохранения Украины в социальной сети Facebook.
Выздоровели за отчетный период 434 человека (с начала эпидемии 2 201 433 - Ред.).
За сутки коронавирус обнаружили у 33 детей и трех медработников.
Список регионов-"лидеров" на сегодня таков: Черновицкая область (52 новых зараженных), Одесская область (51), Днепропетровская область (44) и Запорожская область (39).
В Киеве коронавирус выявили у 164 человек.
А на планете пальму первенства по числу заражений прочно удерживают три страны - США, Индия и Бразилия.
Ранее мы рассказывали, что эксперты Всемирной организации здравохранения признали, что вакцинация против коронавируса реально снижает риск летального исхода после заражения штаммом "Дельта".