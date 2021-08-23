Сегодня, 23 августа, в Украину прилетела американская делегация. Ее возглавляет министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм, которая от имени американского президента Джо Байдена выступит на саммите "Крымской платформы".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу посольства США в Киеве.

Американская делегация прибыла для того, чтобы принять участие в сегодняшнем саммите "Крымской платформы" и завтрашних празднованиях Дня Независимости нашей страны в качестве почетных гостей на военном параде.

Кроме того, в рамках визита, министр энергетики США встретится со своим украинским коллегой Германом Галущенко и министром инфраструктуры Кубраковым, а также со сторонниками чистой энергетики. Стороны обсудят взаимодействие с целью обеспечить Украине более безопасное и устойчивое энергетическое будущее.

Напомним, от Германии на "Крымскую платформу" также приедет министр экономики Петер Альтмайер. В саммите примут участие представители десятков стран, кто будет представлять государства и что это означает для Украины подробно разбиралась "Страна".