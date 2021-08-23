В понедельник, 23 августа, в День государственного флага Украины президент Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии открытия нового арт-объекта и поднятия флага в географическом центре нашей страны - селе Марьяновка (Черкасская область).

Трансляцию мероприятия вел Офис глав государства.

Арт-объект "Сердце Украины" построили в честь годовщины независимости Украины и он представляет собой 25 пар крыльев, которые символизируют 24 региона страны и аннексированный Крым. Каждое крыло украшает аутентичный орнамент региона. В центре объекта, под стеклом, расположена скульптура сердца и, если подойти близко, можно услышать сердечный ритм.

Рядом расположен самый высокий флаг в Черкасской области, его высота - 52 метра. В его поднятии и принимал участие глава государства.

"Сегодня, вместе с нами, в небо будут одновременно подниматься тысячи наших государственных флагов, во всех регионах, всех городах, по всей Украине и за ее пределами...Сине-желтое знамя для нас - больше чем флаг, больше чем официальный атрибут - это мост через столетия борьбы за независимость, который объединяет нас, объединяет десятки поколений... Мы должны поднимать флаги и поднимать Украину, поднимать Украину - только вместе и только вверх! С Днем государственного флага Украины, Слава Украине!" - сказал Зеленский.

Напомним, представители Нацкорпуса отправились в Черкасскую область, чтобы встретиться там с президентом. Но их заблокировали правоохранители.

Также сообщалось, что между Тернопольской и Хмельницкой областями развернули самый большой в Украине флаг.