Президент Владимир Зеленский, который признал, что Украина самостоятельно не в силах вернуть Крым, вместе со входящими в ялтинское товарищество собственников элитного жилья (ТСЖ) "Император" миллиардерами недоплатил за газ более 140 тысяч рублей (более 50 тысяч гривен - Ред.).

Об этом сообщает Федеральное агентство новостей (ФАН) на своем сайте в понедельник, 23 августа.

По данным ФАН, владельцы квартир в Ялте, расположенных на улице Батурина, 44, пользовались неисправным счетчиком, который уменьшал значение расхода. Указывается, что задолженность за газ вскрылась после того, как эксперты отремонтировали счетчик.

По информации агентства, в числе тех, кто недоплатил за газ оказался и украинский лидер. Также в ФАН добавили, что "сотрудники государственного унитарного предприятия ГУП "Крымгазсети" подали на "Император" в суд, чтобы осудить сумму задолженности - 140 099,9 рублей. Однако последнее подали апелляцию, которая в настоящий момент находится на рассмотрении.

Отметим, в апреле 2013 года супруга Зеленского купила трехкомнатную квартиру в Крыму. Размещена недвижимость в элитном ЖК "Император" на побережье Черного моря.

Стоимость квартиры составила 163,8 тысяч долларов, о чем свидетельствуют данные из декларации о доходах Владимира Зеленского и украинского реестра недвижимости.

При этом пресс-служба президента Украины утверждает, что квартира была куплена законно и по рыночной цене.

Напомним, утром 23 августа сообщалось, что глава правительства Крыма Сергей Аксенов похвалил президента Украины за то, что тот своевременно оплачивает коммуналку за квартиру.

Кроме того, мы рассказывали, сколько украинцы не доплатили по коммуналке за июнь.