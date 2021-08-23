Российский боец смешанных боевых искусств, бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что присутствие на поединках ринг-герлз (девушки, которые анонсируют начало каждого раунда с табличками в руках - Ред.) - неуместно.

Об этом он сообщил на пресс-конференции в понедельник, 23 августа.

По словам Нурмагомедова, он не хотел никого обидеть своим высказыванием, однако боец считает, что это самые ненужные люди во время поединка.

Российский боец не понимает, какую именно функцию девушки носят во время единоборств. По его мнению, информацию о текущем раунде можно вынести на экран.

Ранее "Страна" сообщала, что определился преемник чемпионского титула Хабиба Нурмагомедова в легком весе UFC. Боец смешанного стиля (MMA) Чарльз Оливейра из Бразилии победил американца Майкла Чэндлера и его перешел титул.

Также напомним, что известно о полтавских корнях чемпиона мира Хабиба Нурмагомедова. В частности, боей жил в нашей стране, начинал здесь тренироваться, а его отец дважды просил украинское гражданство. Но ему было отказано.