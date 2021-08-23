Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что коронавирусная болезнь негативно отразилась не только на физическом, но и на психическом здоровье людей.

Об этом чиновник сказал 23 августа во время включения по видеосвязи на саммите первых леди и джентльменов.

"Тогда как COVID-19 кардинально повлиял на состояние физического здоровья людей, он также навредил их психическому здоровью и благополучию", - заявил Гебрейесус.

Гендиректор ВОЗ добавил, что касающиеся психического здоровья потребности выросли во всех возрастных группах. А вот предоставляемые для их решения услуги находятся в "числе самых нестабильных".

Поскольку без психического здоровья общее здоровье немыслимо, Гебрейесус два года тому назад предложил инициативу ВОЗ, которая касается проблем психического здоровья. Она предлагает поддержку 12 странам, в том числе Украине.

Смотрите выступление Гебрейесуса с 1:55:30

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