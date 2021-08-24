В Министерстве иностранных дел Российской Федерации заявили, что Москва не заинтересована в том, чтобы приостанавливать транзит газа через Украину, так как рассматривают этот вопрос исключительно в экономическом контексте.

Отметим, ранее канцлер Германии Ангела Меркель призвала Украину готовиться к уменьшению транзита газа и думать о зеленой энергии.

Об этом сообщает РИА "Новости" во вторник, 24 августа.

По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрия Биричевского, руководство РФ не раз говорило, включая президента страны Владимира Путина, о том, что РФ не заинтересована в приостановке транзита газа через Украину, так как "есть контрактные обязательства".

Также Биричевский добавил, что РФ рассматривает этот вопрос в сугубо экономическом контексте.

"Мы сможем выполнять все свои обязательства (по поставкам газа в Европу - Ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - заявил высокопоставленный чиновник МИД РФ.

Ранее мы рассказывали, что Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украина рассматривает сохранение транзита газа из России "как предохранитель от полномасштабной войны".

Между тем, российский "Газпром" отказался увеличивать транзит газа через нашу страну в четвертом квартале текущего года.

Перед этим "Газпром" отказался от дополнительной прерываемой транзитной мощности через Украину на август. Это решение было аналогичным тем, которые российская компания принимала в предыдущие три месяца.

Также "Страна" разбиралась, что ожидает экономику Украины после начала полноценной работы "Северного потока-2". Запуск российско-немецкого газопровода ожидается до конца 2021 года.