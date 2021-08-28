Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объяснил невыполнение своего обещания по введению 10 миллионов доз прививок от коронавируса к концу лета большим числом праздников в Украине.

Об этом чиновник заявил журналистам в интервью по случаю первых 100 дней его работы на посту главы Минздрава, передает РБК.

По словам Ляшко, к текущему моменту сделано около 9 миллионов прививок, показатель в 10 миллионов прививок ожидается уже в сентябре. поэтому можно считать, что в принципе он свое обещание выполнил.

"Если бы не эти праздники и не украинское "после праздников", мы спокойно попали бы и в 10 миллионов до конца лета. Сейчас возможно будет (эта цифра - Ред.) с задержкой в ​​неделю. У нас 8,8 миллионов (если точнее, 8 802 596 прививок - Ред.), но мы понимаем, что впереди еще четыре дня, из них одна суббота рабочая. И, пусть в сентябре, но 10 миллионов уколов будет. Вакцина есть", - обрисовал ситуацию Ляшко.

Также он добавил, что в Украину поставили уже 19,2 миллионов доз вакцин и поставки не будут прекращаться.

Ранее "Страна" разбиралась, почему сертификаты вакцинации, выданные в Украине, действительны только на полгода.

Также мы приводили заявление Ляшко о том, что Минздрав намерен расторгнуть контракт с индийской компанией Serum Institute, которая производит вакцину "Ковишилд".