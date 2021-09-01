В среду, 2 сентября, Кабинет министров Украины одобрил принятие заявлений от украинцев в органы регистрации гражданского состояния через Единый государственный веб-портал электронных услуг "Дия" (при условии наличия электронной подписи). С помощью приложения можно будет и предварительно записываться на прием в ЗАГС.

Соответствующее решение было принято на очередном заседании правительства.

Таким образом, в Украине упростят процедуру подачи заявления о желании заключить брак в ЗАГС. Кроме того, можно будет проводить оплату за административные услуги через платежные системы в режиме онлайн, без предъявления квитанций.

Напомним, новые функции приложения "Дия" разрабатывают и Минцифры вместе с Минздравом: планируют добавить возможность оформить согласие на то, чтобы стать донором в случае смерти.

На сегодняшний день в "Дие" уже представлен широкий спектр услуг: цифровая подпись и прописка онлайн, замена водительского удостоверения, льготная ипотека для переселенцев, регистрация права на недвижимость онлайн. О них подробно рассказывала "Страна".