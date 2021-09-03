В Кабмине утвердили изменение Порядка хранения вещественных доказательств стороной обвинения в уголовных делах. Это произошло на фоне сомнений в официальной версии смерти городского головы Кривого Рога. В частности, заменена процедура их реализации, технологической переработки, уничтожения, осуществления расходов, связанных с их хранением и пересылкой и сохранности.

Соответствующее постановление № 930 было принято на заседании 1 сентября 2021 года.

Согласно документу изъятые (полученные) в ходе уголовного производства огнестрельное и холодное оружие и боеприпасы хранятся в уполномоченных подразделениях полиции, СБУ, главных управлений и управлений СБУ после их проверки по информационным ресурсам единой информационной системы МВД и исследования государственным специализированным учреждением, осуществляющим судебно-экспертную деятельность.

Определено также, что вещественные доказательства в виде пуль и гильз со следами оружия, денежных знаков и документов, подлинность которых вызывает сомнение, других материальных объектов, которые сохранили на себе следы орудий совершения уголовного правонарушения или содержат другие сведения, которые могут быть установлены в ходе их проверки по криминалистическому учету Экспертной службы МВД, хранятся согласно пункту 7 данного Порядка, если во время такой проверки установлено их происхождение.

Если по результатам проверки не установлено происхождение таких объектов, они или их отдельные образцы берутся на криминалистический учет и хранятся Экспертной службой МВД.

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