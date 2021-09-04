Паралимпийский пловец сборной Украины Максим Крипак стал самым титулованным среди всех участников Паралимпиады-2020 (2021) в Токио.

Он сумел выиграть сразу пять золотых наград, а также серебряную и бронзовую медали!

Максим Крипак стал самым титулованным атлетом Украины за всю историю паралимпийской сборной Украины. У него всего теперь 15 медалей, 10 из которых золотые.

Всего в активе Украины 98 наград: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых. Сборная занимает пятое место по количеству завоеванных наград и количеству "золота".

Представитель белорусской сборной стал вторым по числу наград. В активе Игоря Бокия (5 золотых медалей). Третье и четвертое места у представителей КНР - Лу Дун и Чжэн Тао.

Лишь восьмое место в медальной таблице занимает американец Ник Мейгью, получивший три "золота" и одно "серебро" в беговых дисциплинах.

Личный медальный зачет на летних Паралимпийских играх представители сборной Украины еще не возглавляли. На зимних они в последний раз совершили это в 2006 году. Тогда биатлонистка и лыжница Елена Юрковская завоевала шесть наград (4 "золотых").

Крипак начал заниматься плаванием с 6 лет. Из-за ухудшения состояния здоровья был вынужден перейти в параплавание.

У него аномальное развитие правой нижней конечности, и он выступает в паралимпийской категории S10. К ней относятся спортсмены с минимальным повреждением тела, что влияет на функционирование ног, или же с ампутированной ступней или конечностью ниже колена.

Как сообщала "Страна", паралимпийская сборная Украины добыла четыре медали в одиннадцатый день Паралимпиады.

Игорь Цветов (легкая атлетика, бег, дистанция 200м, класс Т35), Марина Мажула (параканое, спринт на дистанции 200 м, класс KL1), Оксана Ботурчук (легкая атлетика, бег, дистанция 200 м, класс T12). "Бронза": Василий Ковальчук (малокалиберная винтовка 50 м, лежа, смешанная дисциплина, SH2).

Напомним, что в воскресенье сборная Украины заработала на Паралимпиаде 9 наград и осталась в топ-5 медального зачета.