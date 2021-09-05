Сборная Украины завершила выступления на XVI Паралимпийских играх, которые в этом году прошли в Токио, завоевав в общей сложности 98 медалей.

Об этом свидетельствует медальный отчет на официальном сайте соревнований.

Так, Украина сумела закрепиться на пятом месте по количеству наград и занять шестое - в общем медальном зачете.

Всего наши паралимпийцы завоевали столько медалей:

24 золотых;





47 серебряных;





27 бронзовых.

Известно, что всего на Паралимпиаде разыграли 539 комплектов наград. За них соревновались спортсмены из 86 стран мира. Больше всего сумели забрать спортсмены из Китая - 207 медалей. Вторыми стали британцы - 124 награды.

Как сообщала "Страна", сборная Китая досрочно победила в общем медальном зачете на Паралимпиаде. Сборная Китая неизменно становится победителем Паралимпийских игр с 2004 года. Тройку ведущих сборных замыкают американцы (35-35-27). Четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио занимает сборная России. Российские спортсмены завоевали 35 золотых, 30 серебряных и 47 бронзовых наград.

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