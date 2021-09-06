Илья Пустовгар, который на День независимости облил зеленкой экс-президента Петра Порошенко, заявил, что ему угрожают.

Об этом Пустовгар рассказал в видеообращении в Facebook.

"Сейчас меня преследует СБУ, и отдельные неизвестные лица без опознавательных знаков на одежде представляются сотрудниками разных спецподразделений и угрожают мне, пробуют сфабриковать против меня какой-то криминал.... Если со мной что-то произойдет, будете знать виновника", - заявил Пустовгар.

Кроме того, молодой человек обратился к правоохранителям с просьбой предпринять все возможные меры для обеспечения его безопасности и прекращения его предследования.

Также Пустовгар объяснил мотивы своего поступка. По его словам, так он выразил свою гражданскую позициию, в частности недовольство тем, что Петр Порошенко не выполнил обещаний об окончании войны и был связан с коррупцией.

"Я продемонстрировал гражданскую позицию в отношение человека, который в условиях войны зарабатывал миллиарды на жизнях моих земляков, погибших на войне, а теперь примазывается к шествию патриотов. Под лозунгом "жить по новому" он обещал закончить войну, играя на чувствах общества, а фактически - играл жизнями. За время его каденции в ООС погиб мой товарищ и еще тысячи наших с вами соотечественников, - заявил Илья.

Напомним, Пустовгар облил Порошенко зеленкой 24 августа во время, когда экс-президент участвовал в возложении цветов возле памятного знака Героям Небесной сотни в Киеве. Его оперативно задержали.

Также мы писали о том, что облившему Порошенко зеленкой вменяют хулиганство и "насилие над госдеятелем". Ему светит до 12 лет тюрьмы.