В России в заповеднике "Хакасский" вспыхнул масштабный пожар на территории заимки, где живет известная сибирская отшельница Агафья Лыкова. Огнем охвачены постройки, расположенные неподалеку от ее дома. об этом сообщает ИА "Хакасия".

По предварительным данным, причиной возгорания стало пламя непотушенной свечи. Сообщается о двух сгоревших домах и о вспыхнувшем третьем. Сама Агафья Лыкова не пострадала.

Другие подробности чрезвычайного происшествия не сообщаются.

Известно, что Агафья Лыкова - единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов, которых геологи обнаружили в 1978 году в Западных Саянах. В марте 2021 года отшельница заселилась в новый дом, который был построен на территории заповедника "Хакасский" при поддержке российского бизнесмена Олега Дерипаски.

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