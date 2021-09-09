Во Дворце инвалидов в Париже 9 сентября прошла церемония прощания с французским актером кино и театра Жан-Полем Бельмондо.

Видео мероприятия разместил Телеграм-канал "Политика Страны".

Проводить любимца зрителей в последний путь пришли президент Франции Эммануэль Макрон, некоторые члены правительства, представители культуры, а также многочисленные родственники Бельмондо.

У Дома инвалидов собрались около 700 простых людей. Некоторым из них разрешили пройти внутрь - но только при наличии специального "санитарного пропуска". Остальные наблюдали за панихидой на установленных снаружи больших экранах.

Макрон персонально отдал дань уважения актеру. Глава государства в одиночестве подошел к гробу, наклонился и коснулся рукой укрытой национальным флагом крышки.

Официальная церемония прощания прошла в сопровождении военного оркестра. Музыканты сыграли мелодию Эннио Морриконе из финальной сцены фильма "Профессионал". Многие при звуках музыки расплакались, другие рукоплескали великому актеру.

Похороны Бельмондо назначены на 10 сентября. Еще одна панихида пройдет в узком семейном кругу в старейшем храме Парижа Сен-Жермен-де Пре.

Как писала "Страна", знаменитого актера не стало 6 сентября. Ему было 88 лет.

Ровно за два года до смерти Бельмондо потерял своего друга и коллегу по актерскому цеху Шарля Жерара.