В субботу, 11 сентября, состоялся пилотный запуск рейса по речному маршруту Киев - Канев на скоростном теплоходе "Ракета". Пассажирами стали члены набранной Государственным агентством развития туризма фокус-группы.

Об этом в Telegram-канале сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Сегодня "Ракета" перевезла первых пассажиров из Киева в Канев и обратно. По задумке Гостуризма, фокус-группа поработает с социологами и ответит на вопросы о комфорте путешествия на теплоходе и допустимой стоимости билетов.

По данным Ткаченко, с 2022 года из Киева по Днепру могут запустить сразу два маршрута: в Канев и Чернобыль. Детали проекта уже обсудили и с местными властями, и с туроператорами, и с представителями Мининфраструктуры.

По мнению Александра Ткаченко, у речных маршрутов из столицы в Канев и Чернобыль есть большой потенциал для развития внутреннего туризма и привлечения иностранцев.

Напомним, что ранее в Гостуризма рассказывали, что планируется, что "Ракеты" во время выполнения маршрута Киев - Канев будут останавливаться и в других городах по течению Днепра.

Также мы писали, что в День независимости в Киеве впервые прошел речной парад.