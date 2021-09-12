В Перу в тюрьме умер пожизненно осужденный Абимаэль Гусман, основатель и бывший лидер леворадикального движения "Сендеро луминосо" ("Сияющий путь"). Ему было 86 лет.

Об этом пишет "Радиопрограмас дель Перу".

Абимаэль Гусман умер утром 11 сентября. Он отбывал срок в тюрьме особо строгого режима, которая располагается на территории базы военно-морских сил в Кальяо. Сообщается, что причиной смерти стали проблемы со здоровьем.

Гусман был профессором философии, который увлекся коммунистическими идеями. Был последователем Мао Цзедуна. Под его руководством "Сендеро луминосо" превратилось в одно из крупнейших левых движений Латинской Америки. С 1980 года оно ведет вооруженную борьбу с правительством Перу и в первые годы контролировало обширные районы страны.

В 1992 году Гусман был схвачен правительственными силами и помещен в тюрьму.

"Сендеро луминосо" с момента его ареста хоть и потеряло влияние и мощь, но полностью не прекратило свою деятельность. Время от времени его члены атакуют военных и правоохранителей Перу.

Напомним, что этим летом выборы президента в Перу выиграл школьный учитель Педро Кастильо, он обогнал конкурентку Кейко Фухимори на 0,25%.

Также мы писали о том, что в начале 2021 года в Перу апелляционный суд провинций Чинча и Писко обвинил Билла Гейтса, Сороса и Рокфеллеров в создании пандемии коронавируса.