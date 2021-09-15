На межбанке гривня по отношению к доллару укрепилась на 1,5 копейки
В среду, 15 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,645 грн/$1 с 26,660 грн/$1 в предыдущий рабочий день.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,635-26,655 грн/$1.
Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 26,64 грн/$1 с 26,63 грн/$1 во вторник.
Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 16 сентября – до 26,6450 грн/$1 с 26,6362 грн/$1 накануне.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 16 сентября 2021 года.
- BYN 1 белорусский рубль 10.7055
- USD 1 доллар США 26.645
- EUR 1 ЕВРО 31.517
- JPY 10 японских йен 2.4417
- PLN 1 польский злотый 6.9289
- ILS 1 новый израильский шекель 8.3164
- RUB 10 российских рублей 3.6631
- TRY 1 турецкая лира 3.1583
- GBP 1 фунт стерлингов 36.8354
- CZK 1 чешская крона 1.2452
- SEK 1 шведская крона 3.108
- CHF 1 швейцарский франк 29.0599
- CNY 1 китайский юань женьминьби 4.1417
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 13 сентября составил 532,20 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $480,10 млн.
Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета-2022. Согласно проекту бюджета, Кабмин ожидает в 2022 году рост курса доллара выше 28 гривен.