В среду, 15 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке укрепился до 26,645 грн/$1 с 26,660 грн/$1 в предыдущий рабочий день.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По данным дилеров коммерческих банков, котировки нацвалюты на закрытие торгов составили 26,635-26,655 грн/$1.

Согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в среду ослабился до 26,64 грн/$1 с 26,63 грн/$1 во вторник.

Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 16 сентября – до 26,6450 грн/$1 с 26,6362 грн/$1 накануне.

Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни к иностранным валютам на 16 сентября 2021 года.

BYN 1 белорусский рубль 10.7055

USD 1 доллар США 26.645

EUR 1 ЕВРО 31.517

JPY 10 японских йен 2.4417

PLN 1 польский злотый 6.9289

ILS 1 новый израильский шекель 8.3164

RUB 10 российских рублей 3.6631

TRY 1 турецкая лира 3.1583

GBP 1 фунт стерлингов 36.8354

CZK 1 чешская крона 1.2452

SEK 1 шведская крона 3.108

CHF 1 швейцарский франк 29.0599

CNY 1 китайский юань женьминьби 4.1417

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 13 сентября составил 532,20 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $480,10 млн.

Напомним, 15 сентября Кабинет министров Украины одобрил проект государственного бюджета-2022. Согласно проекту бюджета, Кабмин ожидает в 2022 году рост курса доллара выше 28 гривен.