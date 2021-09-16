"От 12 до 400 тысяч гривен", Какую зарплату за август получили судьи ВАКС

За минувший месяц судьи Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) и Апелляционной палаты этого же суда получили зарплаты от 12 тысяч гривен до сумм почти в 33 раза больше - 400 тысяч гривен.

Об этом со ссылкой на ответ суда сообщает агентство "Украинские Новости".

В частности, зарплата руководителя аппарата суда Богдана Крикливенко за август составила 149 208 гривен.

Самую маленькую зарплату за прошлый месяц получил судья Олег Ткаченко. Его заработок за отработанные дни в августе составил 12 106 гривен.

Самая большая заработная плата за последний месяц лета оказалась у судьи Екатерины Широкой. Она получила 400 692 грн.

Еще семеро судей получили до 100 тысяч гривен, более двадцати судей - больше ста тысяч гривен. Зарплата еще троих составила больше двухсот тысяч.

Напомним, в июне зарплаты судей Высшего антикоррупционного суда Украины и Апелляционной палаты составили от 77,6 тыс. до 248,6 гривен.

Между тем, исполняющий обязанности председателя Конституционного суда Украины Сергей Головатый за август получил 349 199 гривен заработной платы, что на две гривны меньше, чем за июль.