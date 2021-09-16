Уже с 1 ноября в Киеве закроют "Демеевский" рынок. На его месте хотят возвести 85-метровое здание с торговым центром.

Об этом "Стране" заявили в администрации рынка.

Застройщиком являться компания ООО "Манхеттен Инвест", которой Департамент градостроительства и архитектуры КГГА выдал все необходимые для реконструкции нежилых помещений документы (градостроительных условий и ограничений – ГУО).

Предприниматели которые занимаются торговлей на рынке считают решение КГГА незаконным и планируют выйти на протест под КГГА 2 октября.

Застройка рынка "Демеевский" запланирована на трех коммунальных участках общей площадью 1,17 га, которые "Манхеттен Инвест" получило в аренду 1 марта 2018 года на основании решения Киевсовета.

Ранее мы рассказывали, что здание речного вокзала в Киеве сдали в аренду американскому университету. Теперь там будут учиться студенты.

Также сообщали, что под Киевом вокруг самолета Брежнева хотят построить парк авиации с музеем и гостиницей.