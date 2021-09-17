С каждым годом в Украине становится все больше автомобилей, а с ними – и больше водителей-новичков.

Не так давно сайт про финансы Finanсe.ua запустил новый сервис finance.ua/insurance/osago по подбору ОСАГО онлайн. Служба поддержки получила много уточняющих вопросов от начинающих водителей, а самым частым из них был – чем отличается полис каско от ОСАГО.

Давайте разберемся, что разного в этих двух полисах и какие у них недостатки и преимущества.

Что такое ОСАГО

ОСАГО – это полис обязательного страхования гражданской ответственности. Этот полис нужно оформлять каждому владельцу автомобиля согласно закону: это такой же обязательный документ для выезда на дорогу, как и техпаспорт. ОСАГО страхует не автомобиль, а в первую очередь его владельца от выплаты штрафа в случае аварии по его вине.

Так, если вы станете виновником ДТП, страховая компания покроет все убытки, которые вы нанесли на определенную сумму.

Чтобы оформить автогражданку, вам необходимо обратиться в страховую компанию. Полис станет действительным сразу после оплаты.

Что такое каско

Есть две теории происхождения слово "каско": согласно первой, оно произошло от итальянского casco – "шлем", и пишется строчными буквами, согласно второй – КАСКО расшифровывается как "Комплексное Автомобильное Страхование, Кроме Ответственности".

Это полис, который страхует автомобиль от повреждений: если машина была повреждена во время аварии, стихийного бедствия или пострадала от угона – страховая покроет расходы на восстановление имущества.

Отличия каско от ОСАГО

ОСАГО отличается от каско тем, что оно является полисом обязательного страхования, а каско – добровольная услуга. Вы можете не оформлять каско, если чувствуете себя уверенно на дороге. Чаще всего такой полис оформляют новички или владельцы дорогих автомобилей.

А вот за отсутствие ОСАГО полагается штраф: если вы станете виновником ДТП, и пострадавший вызовет полицию, а полиса у вас не окажется – вам придется заплатить порядка 450-850 гривен.

Чтобы такие ситуации не случались, лучше оформить полис и не переживать о полиции. К тому же, с помощью ОСАГО можно решить правовой спор без привлечения полиции – через европротокол.

Европротокол – это специальный бланк, с помощью которого можно оформить ДТП без вызова полиции. такой бланк выдают каждому, кто оформил полис ОСАГО.