Виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) в Украине, которая должна пересмотреть программу stand-by, начнет работу в сентябре, однако позднее, чем ожидалось Киевом.

Как пишет "Интерфакс-Украина", об этом сказал 16 сентября на брифинге в Вашингтоне представитель МВФ Джерри Райс.

При этом Райс не стал уточнять конкретные даты.

Его попросили прокомментировать заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля, который анонсировал начало работы виртуальной миссии 18 сентября.

"Не могу дать никаких деталей о сроках выделения денег или о расширении (программы - Ред.)… Дискуссии продолжаются", – ответил представитель фонда.

Кроме даты старта работы миссии Шмыгаль назвал сумму ожидаемого Украиной транша МВФ по программе stand-by - $750 миллионов. По мнению премьера, транш придет в конце ноября - начале декабря, так как все условия украинская сторона выполнила.

Между тем на днях представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован говорил, что миссия фонда может начать свою работу 21-23 сентября.

Как сообщала "Страна", глава финансового Комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что Украина получит очередной транш от МВФ в размере 700 миллионов долларов в первой декаде октября.