Спускаемая капсула космического корабля "Шэньчжоу-12" благополучно доставила на Землю трех тайконавтов (принятое в Китае название участников космических полетов). Она приземлилась на полигоне Дунфэн в автономном районе Внутренняя Монголия на севере КНР, передает ТАСС.

Капсула коснулась Земли в 13:34 по местному времени (08:34 по Киеву). Уже через шесть минут на место приземления прибыли специалисты поисково-спасательной миссии, а в 13:43 (08:43 по Киеву) модуль открыли. Сообщается, что все члены экипажа чувствуют себя хорошо.

Напомним, что в четверг пилотируемый корабль "Шэньчжоу-12" с тремя тайконавтами отстыковался от китайской орбитальной станции для возвращения на Землю. Экипаж находился на орбите с 17 июня, где продолжал работы по сооружению в космосе китайской орбитальной станции. Экипаж должен был собрать и подключить оборудование.



Базовый модуль станции был запущен в апреле. Для завершения строительства потребуется 11 запусков в течение около одного года. Ожидается, что на орбиту будут выведены два лабораторных модуля. Запланирован запуск четырех грузовых и четырех пилотируемых кораблей.

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