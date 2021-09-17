Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в режиме онлайн во второй половине сентября. Она сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформах и укреплении антикоррупционных институтов, сообщил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне 16 сентября, передают "Украинские новости".

"Мы сосредоточимся на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального состояния", - сказал Райс.

По его словам, фонд будет и в дальнейшем работать с украинскими властями в рамках выполнения договоренностей, определенных текущей программой stand-by, которая заканчивается в конце этого года.

Однако Райс не смог назвать сроки выделения следующего транша для Украины и ничего не сказал о возможном продолжении программы.

Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль анонсировал получение 750-миллионного транша МВФ в конце года.

Также мы сообщали, что Гетманцев анонсировал получение Украиной очередного транша от МВФ уже в октябре.