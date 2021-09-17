В МВФ назвали приоритетные направления для своей виртуальной миссии в Украине
Миссия Международного валютного фонда начнет работу в Украине в режиме онлайн во второй половине сентября. Она сосредоточится на вопросах независимости НБУ, реформах и укреплении антикоррупционных институтов, сообщил представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне 16 сентября, передают "Украинские новости".
"Мы сосредоточимся на вопросах, связанных с укреплением управления и автономности работы Национального банка, реформами в судебной сфере, восстановлением и усилением антикоррупционной структуры, а также обеспечением устойчивого фискального состояния", - сказал Райс.
По его словам, фонд будет и в дальнейшем работать с украинскими властями в рамках выполнения договоренностей, определенных текущей программой stand-by, которая заканчивается в конце этого года.
Однако Райс не смог назвать сроки выделения следующего транша для Украины и ничего не сказал о возможном продолжении программы.
Ранее "Страна" писала о том, что Шмыгаль анонсировал получение 750-миллионного транша МВФ в конце года.
Также мы сообщали, что Гетманцев анонсировал получение Украиной очередного транша от МВФ уже в октябре.