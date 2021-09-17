Украинский паралимпиец 26-летний харьковчанин Максим Крипак удостоен звания Героя Украины. Пловец стал самым титулованным спортсменом прошедшей в Токио Паралимпиады, завоевав сразу пять золотых наград, а также серебряную и бронзовую медали. Кроме того, Крипак является десятикратным паралимпийским чемпионом по плаванию. О присвоении ему высокого звания стало известно во время встречи паралимпийцев с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Особенно на Играх в Токио засияла звезда Максима Крипака, и наш украинский пловец добыл семь наград. Это великий результат. Улучшил рекорд, который держался 11 лет и был признан лучшим спортсменом XVI Паралимпийских игр. Максим - десятикратный паралимпийский чемпион… Мы прикованы к экранам, когда плывешь именно ты, потому что ты наш герой. И с сегодняшнего дня - Герой Украины", - заявил Зеленский.

После этих слов был зачитан указ президента о присвоении Крипаку звания Героя Украины. К слову, указ №471 уже опубликован на сайте главы государства.

В свою очередь, Максим Крипак поблагодарил свою команду и попросил у президента помощи в открытии центра для пловцов.

Напомним, всего в активе сборной Украины 98 наград Паралимпиады в Токио: 24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых.

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