В Днепропетровской области правоохранители обнаружили насаждения конопли стоимостью около 28 млн гривен. Конопля росла в поле, которое было засеяно подсолнухом.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Так, в Криничанском районе на поле среди масштабных насаждений подсолнухов нашли 7 тысяч наркосодержащих кустов растений.

Как установили полицейские, поле арендовала частная агрофирма для ведения сельскохозяйственных работ.

В результате образцы обнаруженных растений направили на экспертизу, остальные - уничтожили.

Также установили и руководителя агрофирмы. На данный момент полицейские проводят мероприятия для установления лиц, причастных к посадке и культивирования наркосодержащих растений.

Позже, по результатам экспертизы могут открыть уголовного производства по ст. 310 (Посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы писали о том, что на территории Чаплынской территориальной громады (Херсонская обл.) обнаружили рекордный посев конопли, площадь которого составляла около 1 гектара земли, а стоимость – около 300 млн грн.

Кроме этого, в Херсонской области правоохранители разоблачили деятельность преступной группировки, которая обустроила плантацию конопли. У нее изъяли марихуану, стоимость которой по ценам "черного рынка" превышает 10 млн гривен.