Полиция Кривого Рога открыла уголовное производство по факту смерти трех человек на одном из предприятий. Во время выполнения работ их затянуло в насос.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Сообщение в полицию поступило 18 сентября. По предварительной информации, в Долгинцевском районе во время выполнения работ с повышенной опасностью трех человек затянуло в насос", - говорится в сообщении

В настоящее время по данному факту внесены сведения в Реестр по ч.2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали о том, что три человека получили травмы в результате взрыва 200-литровой бочки с легковоспламеняющимся веществом и возгорания двух металлических сушильных камер и древесины, находившейся рядом. Пострадавших госпитализировали с ожогами разной степени тяжести. ЧП произошло в Житомире.

Кроме этого, в прошлом месяце в Одессе на территории не работающего завода "Лукойл" вспыхнули и сгорели дотла сразу шесть легковых автомобилей.