В Париже французский канатоходец Натан Полин прошел расстояние длиной в 670 метров по канату между Эйфелевой башней и Национальным театром танцев Шайо. Посмотреть на шоу хайлайнера пришли несколько сотен человек.

Об этом сообщает Actu Paris.

По данным издания, мероприятие при участии канатоходца прошло в рамках дней культурного наследия Франции. Желающие понаблюдать за Полином могли сделать это со стороны Эйфелевой башни, набережной Сены, а также площади Трокадеро.

Маршрут, во время которого Полин менял позы и даже приседал, начался с Эйфелевой башни на высоте 68 метров.

После чего он прошел отрезок пути над рекой Сеной, но уже на высоте 30 метров. В конце Полин поднялся на уровень крыши театра Шайо высотой 56 метров.

При этом на весь путь у канатоходца ушло 30 минут.

Ранее мы писали о том, что летом на севере Италии в результате обрыва кабинки на канатной дороге погибли не менее 12 человек. Вероятной причиной случившегося называют обрыв троса.

Помимо этого, еще с зимы текущего года в Киеве планируют строить канатную дорогу, которая соединит центр столицы с Трухановым островом. Начало работ возможно уже в 2021 году. Первая очередь предусматривает строительство трех станций "Почтовая площадь", "Арка дружбы народов", "Труханов остров" протяженностью 1 км.