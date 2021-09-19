В Киеве разоблачили схему изготовления поддельных документов для выезда граждан Украины в Польшу с целью постоянного жительства.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.





По информации прокуратуры, схему по предварительному сговору с другими лицами организовал житель Черкасской области. Под видом официальной работы участники схемы предлагали украинцам услуги "поиском" польский корней, которые имеют юридическое знaчение для получения "Карты поляка". Кроме этого, участники предлагали сделать документы на постоянное место жительства в Польше.

Участники противоправной деятельности изготавливали и передавали гражданам Украины поддельные документы, акцентируя внимание на их оригинальное происхождение. Стоимость услуги составляла более двух тысяч евро.



В ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов изысканы орудия совершения уголовного преступления денежные средства и более 100 оригиналов незаполненных бланков документов, удостоверяющих личность.

В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении организатору противоправной деятельности, а также устанавливаются другие ее участники, в том числе среди госслужащих. Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ ЧП в г.. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области.

Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились совместно со следственным отделом Святошинского УП ГУ ЧП в г.. Киеве при оперативном сопровождении ГУ СБУ в г.. Киеве и Киевской области.

Напоминаем, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Ранее мы писали о том, что в Киеве подпольная лаборатория в течение текущего года изготовила более десяти тысяч фальшивых справок о вакцинации от коронавируса и результатов ПЦР-тестов, злоумышленники заработали на этом около пяти миллионов гривен.

В прошлом месяце сотрудники Службы безопасности Украины также прекратили деятельность злоумышленников, которые организовали бизнес по продаже поддельных сертификатов вакцинации.