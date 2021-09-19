В Киевской области в Белой Церкви задержали троих жителей города по факту совершения ряда краж по предварительному сговору.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

По материалам следствия, обвиняемые, которые не хотели зарабатывать на жизнь законным путем, с января по июнь текущего года осуществили четыре эпизода квартирных краж в городе Белая Церковь. В результате преступлений пострадавшие лишились более 320 тысяч гривен. Воры забирали наличку и ювелирные изделия из квартир и домов пострадавших.

В июне 2021 года во время совершения очередной кражи в одной из квартир в Белой Церкви злоумышленников задержали.

У преступников на месте преступления изъяли орудие для отпирания замков, а также ворованные вещи.

Таким образом, Белоцерковской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении злоумышленников по факту совершения ряда краж по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 185 УК Украины).

Преступникам грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что в Киеве полиция разоблачила банду воров-домушников, которые в мае обокрали квартиру сотрудника МВД. Также преступники причастны к совершению еще двух эпизодов - кражам в Соломенском и Печерском районах столицы.

Помимо этого, в Одессе на крупнейшем промышленном рынке "7 километр" пятеро мужчин в медицинских масках напали на женщину-предпринимательницу и отобрали у нее две сумки. В сумках у нее были наличные деньги, общей суммой около миллиона гривен.