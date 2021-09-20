Генеральным директором Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции назначили Наталья Форсюк.

Об этом сообщает пресс-службы офиса вице-премьер-министра по евроинтеграции.

"Секретариат Кабинета министров Украины назначил Наталью Форсюк генеральным директором Правительственного офис координации европейской и евроатлантической интеграции", - пишут в сообщении.

У Натальи Форсюк есть юридическое образование, которое она получила во Львовском национальном университете им. Ивана Франко. Форсюк продолжительный период работала на руководящих должностях в бизнес-секторе, а также международных программах и проектах. В частности, в программе ICED (Infrastructure and cities for economic development), UNDP "Прозрачность и добропорядочность публичного сектора" (Transparent Roads project).

Кроме этого, с 2016 года Форсюк была главой британской инициативы по построению прозрачности в сфере инфраструктуры в Украине (CoST International). Позже она работала в Мининфраструктуры - сначала советником министра, а позже заместителем министра по вопросам европейской интеграции.

При этом, некоторые европейские лидеры сомневаются, что Украина сможет войти в ЕС или НАТО. Так, президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что для членства в Евросоюзе Украине нужно еще 20 лет работы

Также она добавила, что Украина не сможет вступить в НАТО до возврата всех своих территорий, несмотря на закрепление в Конституции страны "необратимого евроатлантического курса".

Ранее посол Британии также делала заявление по членству Украине в НАТО. По ее словам, Украине еще нужно пройти большой путь перед членством в НАТО.