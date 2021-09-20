В центре Львова на улице Дудаева из-под земли вырвалось пламя. Видео
В понедельник, 20 сентября, в центре Львова, где недавно на вызов "скорой помощи" приехал пьяный медик, из-под земли начали вырываться языки пламени.
Соответствующие фотоматериалы с места происшествия опубликовала патрульная полиция Львовской области.
Коммунальные службы Львова тушат пожар из-под земли. Фото: Патрульная полиция
Правоохранители объяснили, что причиной возгорания на центральной львовской улице стало повреждение газовой трубы.
На данный момент на месте аварии уже работают коммунальные службы. Территория вокруг пылающей ямы оцеплена, а проезд транспорта ограничен.
Патрульная полиция призвала водителей учитывать при планировании поездки и обходить данный участок дороги.
Ранее мы писали о том, что в поселке Печенеги в Харьковской области на базе отдыха в деревянном доме произошел пожар. В результате происшествия пострадали два человека. Предварительной причиной возгорания называют замыкание электропроводки.
Также 10 сентября в Киеве в жилой многоэтажке произошел пожар. В результате происшествия погибла женщина.