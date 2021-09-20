В понедельник, 20 сентября, в центре Львова, где недавно на вызов "скорой помощи" приехал пьяный медик, из-под земли начали вырываться языки пламени.

Соответствующие фотоматериалы с места происшествия опубликовала патрульная полиция Львовской области.

Коммунальные службы Львова тушат пожар из-под земли. Фото: Патрульная полиция

Правоохранители объяснили, что причиной возгорания на центральной львовской улице стало повреждение газовой трубы.

На данный момент на месте аварии уже работают коммунальные службы. Территория вокруг пылающей ямы оцеплена, а проезд транспорта ограничен.

Патрульная полиция призвала водителей учитывать при планировании поездки и обходить данный участок дороги.

Ранее мы писали о том, что в поселке Печенеги в Харьковской области на базе отдыха в деревянном доме произошел пожар. В результате происшествия пострадали два человека. Предварительной причиной возгорания называют замыкание электропроводки.

Также 10 сентября в Киеве в жилой многоэтажке произошел пожар. В результате происшествия погибла женщина.