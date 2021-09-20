Следствие рассматривает две версии взрыва в Днепре, который забрал жизни сапера АТО Алексея Кавлака и спикера облуправления ГосЧС Дарьи Гречищевой - профессиональная деятельность погибших и неприязненные отношения группы лиц по отношению к жертвам происшествия.

Подробно о каждой из версий рассказал заместитель руководителя областной прокуратуры Александр Савенко в интервью "Радио свобода".

По словам Савенко, первая версия - преступление могло быть связано с профессиональной деятельностью погибших, которые "имели активную гражданскую позицию", в частности были волонтерами и бывали в зоне боевых действий на Донбассе.

По второй версии, взрыв связан с "неприязненными отношениями определенного круга лиц с этими людьми". Что это за лица Савенко не уточнил, сославшись на тайну следствия.

Он также сообщил, что сила взрыва отвечала силе взрыва 1-2 килограммов тротила. Следователи также выясняют, где именно находилась взрывчатка. Представитель прокуратуры рассказал и о том, почему юридической квалификацией преступления стал "теракт". Это связано с тем, что взрыв произошел в общественном месте, почти в центре Днепра.

Как сообщала "Страна", в центре Днепра 15 сентября в 9 утра на проспекте Богдана Хмельницкого произошел взрыв автомобиля, в результате чего погибли два человека. СБУ расследует уголовное производство по факту взрыва автомобиля по ч.3 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.