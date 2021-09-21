В украинском футбольном чемпионате впервые на поле выйдет англичанин. 28-летний полузащитник Кадим Харрис из Англии официально стал игроком харьковского клуба.

Об этом сообщает сайт харьковского "Металлиста" в понедельник, 20 сентября.

Харрис будет выступать за "Металлист" под 30-м номером. До подписания контракта англичанин находился в статусе свободного агента. Условия договора сохраняются в тайне.

Английский полузащитник с опытом выступлений в АПЛ перешел в харьковский "Металлист". Фото: сайт клуба

Известно, что английский футболист выступал за "Уиком", "Брентфорд", "Барнсли" и "Кардифф". Последним его клубом до перехода в "Металлист" стал "Шеффилд Уэнсдей" из Чемпионшипа (второй дивизион Англии).

В активе Кадима Харриса 13 матчей и 1 гол в АПЛ за "Кардифф" в сезоне-2018/19.

В харьковском клубе Харрис может дебютировать уже в матче с "Десной" в 1/16 финала Кубка Украины. Встреча состоится 21 сентября на стадионе "Металлист".

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