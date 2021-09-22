На заседании в среду, 22 сентября, Кабинет Министров, кроме ряда других законопроектов, согласовал проект закона о договорах пожизненного содержания пожилых украинцев.

В пояснительной записке к документу указано, что нередко пожилые украинцы доживают старость в государственных домах престарелых, однако претендовать на имущество своих постояльцев дома престарелых могут не всегда, так как его забирают наследники.

В связи с этим, в действующее законодательство решили внести ряд изменений:

Чтобы распоряжаться имуществом недееспособных лиц, нужно будет получать разрешение органов опеки, которые могут ответить отказом. В оговорах пожизненного содержания станут прописывать все нюансы, вплоть до денежного и натурального обеспечения. При этом, к примеру, денежное обеспечение должно составлять не менее двух прожиточных минимумов (порядка пяти тысяч гривен) в месяц. Наследников могут лишить наследства, если будет зафиксировано, что они не они содержали своих умерших родственников, а государственные или коммунальные органы.

В случае принятия данного законопроекта, с одной стороны, это действительно позволит защитить стариков от мошенников, которые могут просто выманить у них имущество, с другой - открывают доступ к имуществу одиноких людей государственным и коммунальным домам престарелых, условия содержания в которых нередко вызывают вопросы.

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