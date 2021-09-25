Юлия Федив. Фото: Facebook

Против первого руководителя Украинского культурного фонда Юлии Федив завели уголовное дело. 

Об этом она сообщила в Facebook.

"57 млн убытков и уголовное производство – так выглядит благодарность государства за годы самоотдачи, тяжелого труда и развития целого учреждения", - написала Юлия Федив. 

По словам Федив, это результат проверки деятельности УКФ в течение трех лет, которую провели аудиторы. При этом, по ее данным, в основном проверяли институциональную поддержку и гранты. Федив рассказала, что замечаний по сути к проводимым мероприятиям грантополучателей нет. 

"Интересно, что нет ни одного замечания по сути к проводимым мероприятиям грантополучателей, позиция Минкульта абсолютно пассивная, только тихо работают аудиторы, которых волновали только КВЭДы… По мнению ГАСУ, виновна во всех этих нарушениях только я - ведь я подписала договор. Договор, который прошел несколькоэтапную проверку Фонда, получил одобрение Наблюдательного совета и согласования Минкульта", - рассказала экс-директор УКФ.

Против экс-директора УКФ завели дело. Скриншот фейсбук-поста

Напомним, "Страна" писала о том, что Украинский культурный фонд финансировал мероприятие, на котором выступал Стерненко.

Также мы сообщали, что в бюджете-2021 хотят сократить финансирование Минкульта на 21,7% и Минреинтеграции на 41,5%.

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