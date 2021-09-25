На днях правоохранители отчитались об успешной спецоперации по обезвреживанию банды рабовладельцев, насильно удерживавших бездомных и заставлявших их работать на фермах и в полях Днепропетровщины.

Как заявили в городской прокуратуре, 13 сентября Дарницкий райсуд Киева арестовал на 2 месяца пятерых участников преступной группы, которые организовали схему привлечения социально незащищенных граждан для содержания их в трудовом рабстве. Так, согласно решению суда, все подозреваемые взяты под стражу с альтернативой в виде залога в размере от 454 тыс. гривен до 1,36 млн грн для трех человек, и в размере 3,4 миллиона гривен - в отношении еще двух.

Перед выходными апелляционные жалобы адвокатов на меры пресечения подозреваемым были отклонены Киевским апелляционным судом.

"Страна", разбиралась в деталях этого неординарного дела.

По сведениям наших информированных источников в МВД, так называемые "бомж-фермы" появились в селах Чаплынка, Ульяновка, Шевченково, Приют и Новоспасское Днепропетровской области вовсе не в этом году и даже не в прошлом. Этот промысел прибандиченные подручные владельцев нескольких крупных агропромышленных фирм области освоили как минимум с 2019 года.

Вероятно, местные агробароны решили, что незачем платить налоги, возиться с оформлением сезонных работников да еще и обеспечивать им быт и помесячную оплату, если можно завербовать армию бездомных, свезти их с вокзалов городов-миллионников: Киева, Одессы, Харькова, - заселить в сараях и каждый день выгонять на поля и на фермы под присмотром надзирателей за еду и стакан "паленой" водки пополам с пачкой дешевых сигарет.

Однако сами воротилы аграрного бизнеса решили не мараться вербовкой и свозом бродяг и для этого приспособили отряд своих подчиненных, снабдили их бусиками, наличкой на накладные расходы и баклажками суррогатной водки.

Несколько бригадиров под руководством местного жителя по имени Будулай "колесили" по вокзалам страны, обещали тамошним бомжам золотые горы, врали что на работе их будут вкусно и досыта кормить, обеспечат жильем с удобствами, плюс каждый день вечером - дармовые выпивка и сигареты, а зарплата в конце месяца - от 3 до 4 тысяч гривен. И все эти блага за "нетяжелую" работу по обработке полевых культур.

Естественно, полуголодные вокзальные оборванцы с радостью соглашались на такие "райские" условия. При первом знакомстве бригадиры-вербовщики накачивали их суррогатной водкой, чтобы завоевать их доверие и уже окосевших кандидатов в работники грузили в кузова бусиков и везли на Днепропетровщину. По приезду у тех, кто имел мобильные телефоны и документы, сразу их отбирали - якобы на хранение, "чтобы не потеряли". Людей заселяли в покосившиеся сараи без всяких условий - воды, света, кухни, туалета. Из мебели были только кровати, больше похожие на тюремные нары.

Ранним утром бригадиры расталкивали новоприбывших рабов и распределяли их по работам. Естественно, никаких денег бездомным за адскую работу по 16 часов в день никто не платил. В качестве оплаты кормили похлебкой из "Мивины", а чтобы поменьше возмущались, вечером наливали 250 грамм паленой водки. За пределы агрофирм бомжей-рабов не выпускали - даже в сельский магазин.

Того, кто прямо с поля пытался бежать, догоняли на автомобилях, избивали и возвращали на работу. Позже, когда с потерпевшими, которым удалось чудом вырваться из плена, начали работать следователи полиции, многие из них твердили, что особой жестокостью на принудительных работах отличался бригадир по имени Будулай.

Многие из них ощутили вес его кулаков после попытки побега. Всем, кто просил "рассчитать" его с этой работы, бригадиры сначала врали, что зарплату они получат в конце сезона, когда с ними рассчитаются за проданный урожай. Естественно, это была неправда, денег бездомным не давали совсем, а тем, кто начинал возмущаться, делали "физические замечания", грозили сделать инвалидами или вообще закопать в прямом смысле слова. Мол, кто тебя будет искать.

Трудно поверить, что такие рабовладельческие плантации в стиле бразильского сериала "Рабыня Изаура" в 21-м веке были незаметными для правоохранителей области целых три года. Есть догадки, что об этих бомж-фермах блюстители на местах прекрасно знали, но закрывали на это глаза за солидные подношения. Расчет был, наверное, на то, что никто не поверит бомжам без документов, которые пришли в полицию жаловаться на похищение и рабский труд.

Вскрыли преступный бизнес только после того, как вербовка стала настолько неприкрытой, а издевательства настолько изощренными, что даже повидавшие виды бомжи, чудом вырвавшиеся из лап плантаторов, начали массово писать заявления в полицию, а уголовным производством занялись не местные копы, а Управление Нацполиции по борьбе с торговлей людьми.

Задокументировать бандитский промысел удалось с помощью прослушки телефонов фигурантов и показаниям нескольких бездомных, сбежавших прямо с поля, добравшихся пешком до города и не поленившихся обратиться в полицию.

Примечательно, что никого из владельцев агрофирм, где трудились каторжники 21-го века, не заподозрили в организации этого преступного бизнеса, а взяли лишь низовое звено - бригадира Будулая и его подельников-вербовщиков. Хотя по данным наших собеседников из правоохранительных органов, доказательств на агробаронов собрано предостаточно. Не хочется верить, что верхушку этого преступного промысла банально "обилетили", а всю вину на себя взяли Будулай и компания.

Напомним, "Страна" писала о том, как на Волыни пожилая женщина держала в рабстве трех мужчин.

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