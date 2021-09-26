В городе Бердянске Запорожской области местная волонтер и зоозащитница Валентина Мамай нашла возле мусорного бака пакет с большой суммой гривен.

Об этом сообщила в Facebook Валентина Мамай в пятницу. 24 сентября.

На своей странице в Facebook женщина рассказала о находке и заявила, что вернет свою находку тому, кто назовет точную сумму денег, находившихся в пакете.

Также она опубликовала фото, где видны крупные купюры в пачках.

Найденный пакет с большой суммой гривен. Фото: Facebook/Валентина Мамай

Желающих назвать верную сумму оказалось довольно много, о чем люди активно писали в комментариях. Цифры звучали разные:

Там 100 тысяч. Но они не мои ... но так хочется, чтоб стали моими...

Где 200 тысяч?

54 тысячи гривен

200 тысяч мои, ура, нашлись!

Деньги уже вернули (кто-то не увидел выше комментарий Валентины)

В итоге женщине удалось отыскать владельца потерянных денег. Он даже заплатил ей вознаграждение. По данным местного издания "Пик", сумма благодарности составила 100 гривен. Валентина написала в комментариях к своему сообщению: "Дали, и за то спасибо".

По данным того же издания стало известно, что пакет с деньгами на помойке нашла другая женщина, склонная к бродяжничеству. Она и принесла пакет Валентине. Предполагается, что пакет с деньгами случайно задели, когда выбрасывали мусор.

Интересно, что в 2018 году Валентина Мамай во время захоронения кота копала ямку и наткнулась на сундук с церковной книгой, часами, драгоценностями. Тогда часть находки зоозащитница отнесла в храм. Некоторые вещи раздала знакомым, часть оставила себе.

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