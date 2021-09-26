Британский боксер Энтони Джошуа впервые рассказал, что думает о поединке с украинским спортсменом Александром Усиком. Об этом он сказал на послематчевой конференции, которая транслировалась на YouTube.

"Я ничего не видел одним глазом с девятого раунда. Такое случается со мной впервые. Дышал я хорошо, лёгкие в порядке, меня хватило на все 12 раундов", - сказал он.

В то же время Джошуа рассказал, что в какой-то момент боя он перестал видеть одним глазом.

"План был оставаться в процессе. Александр держал хороший темп, но всё равно пропускал много ударов. В реванше я усилю свои удары. Думаю, дело не в нём, а во мне. Я дал Усику слишком много возможностей. Мне нужно поработать над ошибками. Это был хороший шахматный поединок, я хотел его перебоксировать. Я точно знаю, что вернусь сильнее", - добавил он.

Напомним, после полуночи в воскресенье, 26 сентября 2021 года Александр Усик на ринге в Лондоне победил теперь уже экс-чемпиона мира по боксу в самом престижном, супертяжелом весе Энтони Джошуа (Британия).

"Страна" вела текстовый онлайн поединка, который продлился 12 раундов.

Примечательно, что накануне боя в Украине произошел сбой в MEGOGO - платформе, эксклюзивно транслирующей поединок. Просмотреть бой можно было за 29 грн при наличии подписки "Максимальная" или 119 грн, если у человека нет какой-либо подписки. Заработало приложение только к средине боя.