Венгрия, запретившая пропаганду гомосексуализма среди детей по примеру России, не будет поддаваться на шантаж Еврокомиссии и не изменит свою политику. Об этом заявил глава МИД Сийярто в интервью Associated Press.

Дипломат обвинил Европейскую комиссию в шантаже и призвал ЕС не навязывать Будапешту свою позицию. "Мы не пойдем на компромиссы в этих вопросах, поскольку являемся суверенной страной, суверенной нацией", - подчеркнул он. Глава МИД отметил, что венгерские власти продолжат стоять на своем ради будущего детей.

9 сентября Петер Сийярто заявил, что закон против ЛГБТ-пропаганды не направлен на ущемление прав геев и других сексуальных меньшинств. В его основе лежит запрет на распространение материалов порнографического характера, а также пропаганды гомосексуализма и смены пола среди детей. По словам министра, после 18 лет граждане вольны сами выбирать свой будущий путь.

Напомним, летом в Венгрии вступил в силу закон, который запрещает демонстрацию тем гомосексуальности и смены пола в любом контенте, разрешенном для детей. Также в стране проходили масштабные протесты против антиЛГБТ-закона.

Еврокомиссия назвала этот закон таким, который ущемляет права ЛГБТ-сообщества и пригрозила Будапешту судом. Европейские политики также раскритиковали закон. Тогда в Венгрии решили вынести ЛГБТ-закон на референдум.