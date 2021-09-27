Власти аннексированного Крыма раскрыли подробности строительства нового курортного города на западном побережье полуострова. По словам "главы" Крыма Сергея Аксенова, новый курортный город во время туристического сезона сможет принимать до 50 тысяч туристов.

Об этом пишет сайт Ассоциация туроператоров России.

По словам Аксенова, запланировано строительство 170 тысяч квадратных метров жилья, из которых 65 тысяч будет отдано под отели и гостевые дома. Также будет создан детский сад, система канализации и отремонтирован участок дороги от санатория "Полтава" до "Золотых песков".

По мнению экспертов туристической отрасли, структура отельного фонда нового крымского курорта должна быть близка к классическому распределению. "Доля отелей категории пять звезд - 5%, четырехзвездочных гостиниц - 15%, остальной номерной фонд - это объекты категории трех звезд и ниже", - заявил руководитель турагентства "Дельфин" Сергей Ромашкин.

Также специалист отметил, что в качестве примера для туристической застройки Крыму надо ориентироваться не на Анталью, а на российские проекты, например, на Имеретинскую бухту в Краснодарском крае. По его словам, застройщикам необходимо обратить внимание на создание архитектурного единства, чтобы нагромождение частных объектов своим внешним видом не испортило привлекательный имидж курорта и не отпугнуло путешественников.

Ранее Сергей Аксенов рассказал, что для строительства нового курортного города рассматривается западное побережье полуострова, а именно - Сакский район. По его словам, в этой части Крыма есть свободные большие площади, а "направление в первой линии будет востребовано".

При этом в Крыму остаются проблемы с водой - ее поставки на южный берег полуострова могут снизить. Напомним, после аннексии Крыма в 2014 году, Киев перекрыл северокрымский канал, который доставлял 85% воды в Крым. С тех пор каждый раз, когда устанавливается бездождевая погода, полуостров начинает лихорадить: пересыхают водохранилища и питающие их реки.

Впрочем, это не сдерживает отдыхающих от визита в Крым. По словам Аксенова, этим летом наблюдался рекордный турпоток в Крым со времен СССР.