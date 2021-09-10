Россия планирует построить в Крыму новый курортный город. Его хотят создать на западном побережье аннексированного полуострова.

Об этом со ссылкой на "вице-премьера" Крыма Евгения Кабанова сообщает ТАСС.

По словам "чиновника", город хотят создать между Севастополем и Евпаторией, а при его строительстве учтут современные урбанистические тенденции.

В скором времени Кабанов пообещал презентацию проекта, во время которой укажут сроки, объем финансирования, а также процент государственного и частного вклада в этот проект.

Напомним, в конце августа Украина провела в Киеве саммит "Крымской платформы", который по задумке должен был вернуть вопрос об аннексии полуострова в международную повестку. "Страна" публиковала главные выводы об этом мероприятии.

Также мы сообщали о том, что Алексей Арестович пожалел, что в 2014 году в Крыму не открыли стрельбу, как на Донбассе. По мнению советника руководителя Офиса украинского президента, если бы кто-то из военнослужащих начал бы стрелять, то аннексии полуострова в итоге можно было бы избежать.