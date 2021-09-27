В Министерстве иностранных дел отреагировали на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о создании на территории Украины якобы учебно-тренировочных лагеря, где "целенаправленно обучают работе по республике". Во внешнеполитическом ведомстве назвали заявление белорусского лидера инсинуациями и добавили, что Киев не намерен вмешиваться в дела Минска.

Об этом написал пресс-секретарь МИД Олег Николенко на своей странице в Facebook в понедельник, 27 сентября.

"...очевидно, что Александр Лукашенко уже полностью усвоил шаблоны российской пропагандистской риторики относительно угроз со стороны стран Запада и Украины в частности. Он разглагольствует о призрачных американских базах и лагерях боевиков в Украине, параллельно превращая соседнюю нам Беларусь в сплошную военную базу России", - заявил спикер МИД.

Также Николенко добавил, что, говоря о лагерях в Украине, президент Беларуси параллельно якобы превращает республику в сплошную военную базу РФ.

"Именно со стороны Российской Федерации сегодня идет основная угроза для Украины, Беларуси и дружественного нам белорусского народа. Сохранить суверенитет и независимость Беларуси, а не превратиться в придаток России - вот над чем стоит на самом деле задуматься в Минске", - написал Николенко.

Кроме того, он заявил, что Украина никогда не вмешивалась и не будет вмешиваться в дела Беларуси.

"Украина также никогда не будет создавать никаких угроз для безопасности белорусского народа", - написал спикер МИД Украины.

Напомним, сегодня Лукашенко на совещании с силовым блоком в Минске заявил об озабоченности белорусской и российской стороны ситуацией на границе с Украиной. Кроме того, он добавил, на территории нашей станы якобы создаются учебно-тренировочные лагеря, где "целенаправленно обучают работе по Беларуси".

Кроме того, Лукашенко раскритиковал намерение Украины вступить в Североатлантический Альянс, а в Кремле заявили о недопустимости вступления нашей страны в НАТО.

Также мы писали, что президент Беларуси анонсировал поставки из России новейшего вооружения.